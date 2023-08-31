虛擬冷錢包都能嗅出！全台首隻「電子產品偵測犬」 9月開始值勤
台灣訓練警犬長達10餘年，過去可以在機場、大型活動看見緝毒犬、防爆犬的身影，若是發生重大事故，現場也會有救難犬協助警消，現在台灣又多了一隻電子產品偵測犬，現年2歲的黑色拉不拉多犬「Wafer晶圓」，在美國完成2週訓練，目前正在台灣檢疫隔離，將正式加入警界，預計9月11日開始值勤。
記者孫唯容／綜合報導
我國內政部警政署保安警察第三總隊刑警大隊警犬分隊，會同駐洛杉磯台北經濟文化辦事處（駐美西聯絡官）受美國非營利組織O.U.R.捐贈臺灣首隻電子產品偵測犬，目前亞洲僅有3隻，分別在台灣、泰國(O.U.R.亞洲地區辦公室)及馬來西亞警方。
K9 ESD偵測犬是一種新型偵測電子產品之警犬，牠們能嗅聞電子產品儲存裝置(Storage Device)上的化學塗料，能在能在犯罪現場搜尋藏匿之電子產品，像是SD卡、手機、硬碟、隨身碟、甚至是離線儲存虛擬貨幣的冷錢包（Cold Wallet）都能偵測。
在台美合作之下，我國首隻K9 ESD偵測犬「Wafer」，小名叫晶圓，是現年2歲的黑色拉不拉多犬，即將加入台灣警界服務，目前在保三總隊刑警大隊高雄警犬分隊駐地檢疫隔離，將在9月11日解隔離後，展開在台灣的訓練。
據了解，「Wafer」原本是要訓練成導盲犬、心理輔助犬，但因為太活潑好動，未結訓，配合牠愛玩、愛吃，又會服從的性格，之後才轉職成「專門嗅聞電子產品」的警犬。