胡宇威22年情史公開！拒當冤大頭金主 最愛陳庭妮務實
41歲胡宇威、34歲陳庭妮從2012年開始，一連合作2檔偶像劇《真愛趁現在》、《真愛黑白配》，從朋友升格戀人，愛情長跑9年多，胡宇威今（31）日宣布7月和陳庭妮在美國登記結婚，回顧胡宇威歷年情史，歷經圈外女友和鬼鬼（吳映潔）等風風雨雨，確認陳庭妮就是最後「對的人」。
記者羅凌筠/綜合報導
胡宇威19歲初戀交的是白人女友，作風紳士的他老是遇上公主病女孩，特別是其中一任「西班牙版裘莉」長得美艷性感，可是派頭非常大，交往期間胡宇威隨傳隨到、負責掏錢買單，儼然是把胡宇威當金主和司機，胡宇威忍受3周就清醒，決定主動提分手。
胡宇威進演藝圈後拍攝《戀夏38℃》，和女主角鬼鬼（吳映潔）假戲真做，兩人遠赴金門工作，一起在攝氏10度以下的低溫環境吃苦，感情自然越來越濃厚，甚至會主動多加吻戲，不過鬼媽很心疼女兒談了3年地下戀，怒槓胡宇威「到底把我女兒當什麼」。
2度與陳庭妮搭檔演螢幕情侶，胡宇威把偶像劇情搬到現實生活中上演，他很欣賞模特兒出身的陳庭妮，完全不會愛買、愛玩，反而扛起家計進演藝圈拍戲，雖然相差7歲，但是陳庭妮的早熟對胡宇威來說沒有距離，為了給陳庭妮1個承諾，胡宇威準備2克拉鑽戒，選在小倆口爬山時求婚。