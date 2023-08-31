UBA／再補進5名HBL明星球員　宇宙世新大學女籃挑戰5連霸

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出身自籃球世家的韓汛，是HBL女甲霸主淡水商工108到110學年三連霸的重要班底，並在2022年U18亞青賽擔任中華女籃隊長，世新女籃總教練何正峰認為，韓汛不僅有穩定的三分球投射，在切路上也如同一把刀般鋒利，對於球隊來說是很好的補強。
韓汛透露，自己非常喜歡世新女籃自由但不失制度的球風，也非常欣賞球隊成員宋瑞蓁，高中三年都是對手的她們將在世新女籃成為隊友，合作培養默契令人期待，「我希望可以把最好的自己發揮到球場上，拿到UBA冠軍！」
以矯健身手聞名的邱群琋，國中時就跳級入選ISF世界中學生籃球錦標賽，甚至被提前納入職業隊保留名單，是當時名單中最年輕的潛力新星，她在控球組織及切入破壞的功力也獲得世新教練團的稱讚。邱群琋表示，世新女籃從她高中時的印象就是「冠軍球隊」，富有拚勁的她決定加入世新和優秀的球員們一起在場上奮戰，她希望能夠透過扎實的訓練及比賽培養更多球技、經驗，也有信心球隊之後會繼續稱霸，她喊話，「世新大學就是要拿冠軍的！」
畢業於籃球名校南山高中的張家瑄，今年7月就已和宋瑞蓁、游沁樺同為U19世界盃女籃賽的一員，她出眾的籃板能力、外線投射及低位單打都是球隊不可或缺的動能之一；而剛結束成都世大運女籃賽事的趙云楓，是擁有187公分的本土長人，為女籃再添一座巨塔；還有畢業於萬芳高中的張育瑄，過去是合球隊成員，曾代表台灣參加U19世界合球錦標賽取得銅牌佳績，擁有不同經歷的她希望多加強自己，爭取更多上場機會。
總教練何正峰表示，今年新球員的加入對球隊整體實力如虎添翼，未來將依照球員們的特質進行整體的進攻、防守系統調整，並藉由不同訓練項目加強他們在球場上的穩定度，朝著維持UBA成績的目標前進。