綠營批侯友宜市政醫療墊底 新北市府：照護市民健康有目共睹
針對民進黨召開記者會批評新北市的「醫療衛生」評比是六都墊底，造成醫師、護理人員負擔沉重的指控，新北市政府今（31）日發布新聞稿嚴正駁斥，指出新北市長侯友宜上任後推展醫療衛生照護政策與資源，過去4年總病床數及醫事人員成長率為六都第一、2022年全國長照整體評比獲五項第一，不僅長照服務人數全國最高，擁有全台最多的照顧服務員以及長照服務特約單位，更是六都唯一全額補助早產兒、小爸媽幼兒輪狀病毒疫苗，強調市府團隊照護市民健康有目共睹，但在中央執政的民進黨卻故意視而不見，用政治口水顛倒黑白的能力遠超過執政能力。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜昨日公布醫療政見，民進黨今日召開記者會回應，發言人卓冠廷表示，根據2022年遠見雜誌縣市競爭力調查，新北市的「醫療衛生」評比是六都墊底，甚至全國排名第17名，新北市府整體醫療護理資源配置不足，造成醫師、護理人員負擔沉重，痛批侯在擔任市長任內就沒有好好照顧市民，連醫療市政都處理不好，更遑論國政，呼籲侯友宜先把新北市做好，不要為了選總統荒廢怠惰市政、市民受苦。
對此新北市政府則是拿出最新媒體調查回擊，指出新北市在全國長照整體評比獲得5項第一，2020年更榮獲媒體評比為全台第一的失智友善城市，更在今年超前中央領先全台，提前達成777失智友善目標；還有長照服務人數達5萬7,675人為全國最高，並且連續4年在中央健康城市暨高齡友善城市評選，得獎數為全國之冠。
新北市政府指出，新北市人口全國最多，卻處處受限於中央醫療網區域劃分，與台北市屬同一醫療區域，導致醫療資源過度集中於台北市，使得新北市許多地區無法增設病床，一直以來持續呼籲中央要正視此問題，重新檢討區域劃分卻遲未獲的解決；然而過去4年新北市仍努力於醫療資源缺乏區增設病床並吸引醫護人員執業，4年總病床數增加3,600床，成長率為17.8％，醫事人員已增加5,872人，成長率為13.4％，醫療資源成長率為六都第一。
新北市政府強調，市府團隊以最低的人均預算，致力開創醫療及長照服務，照顧婦幼到長者，努力不斷，請民進黨拿出良心說話，不要為了選舉信口開河，抹煞全體同仁以及醫療、長照夥伴們的努力。