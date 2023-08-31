中國新版地圖扭曲事實擴張領土　台灣印度等5國抗議

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● 台灣
台灣外交部回應「日經亞洲」（Nikkei Asia）查詢時表示：「中華民國台灣是一個主權獨立的國家，不隸屬於中華人民共和國。中國從未統治過台灣。這是事實，也是國際社會普遍接受的現況。」
「無論中國政府如何扭曲對台灣主權的主張，都無法改變我國存在的客觀事實。」
● 印度
印度外交部29日向中國正式提出「強烈抗議」，外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）接受新德里電視台（NDTV）訪問時強烈回應指出，把他國領土納入自己的地圖已是中國的陳年舊習，這種作法不會改變現實。
印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）也發聲明稱，中方所謂2023年標準地圖包含了印度領土，印度已透過外交管道向中方提出「強烈抗議」。
巴格奇說，印度否決中方這項「毫無依據」的主張，此種作法只會讓邊界問題更加複雜化。
● 馬來西亞
馬來西亞外交部在聲明中表示：「『中國2023年版標準地圖』所示中國對南海的主權主張涵蓋了馬來西亞的海域，馬來西亞對此並不承認。」
馬來西亞外交部長贊比里（Zambry Abdul Kadir）今天表示，外交部除聲明立場外，並將對中國遞交抗議照會。
吉隆坡當局稱南海問題「複雜且敏感」，表示這項爭議必須根據國際法，「和平、理性地透過對話解決」。馬來西亞也表示，支持為南海訂定行為準則。東南亞各國正就「南海行為準則」進行談判。
● 印尼
印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）今天向印尼媒體表示，劃線或做任何主張都必須符合1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS），強調「印尼的立場一直與1982年通過的聯合國海洋法公約一致，這並非新立場，而是印尼始終如一的立場」。
印尼國家通訊社「安塔拉」（Antara）報導，勒特諾強調，這是印尼在領土主權方面一貫堅持的立場。
印尼財經媒體Bisnis以「外交部長勒特諾就新地圖併吞印尼領土向中國提出抗議」為標題報導勒特諾的回應。不過，當中央社向印尼外交部詢問，是否會對中國提出抗議時，外交部尚未回應。
● 菲律賓
菲律賓外交部今天發聲明說：「菲律賓拒絕接受中華人民共和國自然資源部於2023年8月28日發布的2023年版中國標準地圖，因為它涵蓋九段線（現在是10段線），該線據稱顯示了中國在南海的邊界。」
菲國外交部表示，北京此舉「試圖合法化對菲律賓地物和海域聲稱的主權和管轄權，這沒有國際法依據，尤其在1982年聯合國海洋法公約之下」。
菲國外交部指出，2016年南海仲裁已宣告中國「九段線」領土主張無效。
「（該裁決）明確指出，『九段線相關部分包圍的南海海域違反（聯合國海洋法）公約，它們超出中國依據公約享有海洋權利的地理和實體限制，不具法律效力。」（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1120831