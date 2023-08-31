台積電技術論壇參與人數創新高！逾8000人爭看2、3奈米創新成果
台積電ESG電子報今（31）日發出，其中談到之前舉辦的第29屆技術論壇，向全球揭示2奈米與3奈米技術創新成果，是採實體與線上並行，參與人數再創新高，總計全球逾8000人參加包括北美、台灣、歐洲、中國大陸及日本場次的活動，顯示客戶對台積電的高度重視。
記者許家禎／台北報導
台積電第29屆技術論壇向全球客戶揭示領先業界的先進邏輯製程、特殊製程及TSMC 3DFabric™先進系統整合服務的最新發展，包括採用創新奈米片（Nanosheet）電晶體架構的2奈米技術、完備的3奈米技術家族，滿足客戶多樣產品應用需求；同時針對車用電子推出N3AE（Auto Early）方案，協助客戶提早採用3奈米技術進行產品設計，大幅縮短產品上市時間。
台積電總裁魏哲家在論壇上也指出，台積電的客戶從未停止尋找新方法，利用晶片的力量為世界帶來令人驚歎的創新，創造更美好的未來。憑藉著相同精神，台積電也持續成長進步，加強並推進製程技術，提高效能、功耗效率及功能性，協助客戶持續釋放更多創新。
台積電3奈米部分，N3良率佳且領先業界於2022年量產，N3E則是N3的加強版，與5奈米技術相比，速度增加超過18%，邏輯密度增加1.6倍，於2023年開始量產。2奈米部分，採用奈米片電晶體架構，良率與元件效能皆具良好表現，相較N3E，在相同功耗下，速度最快可增加15%，在相同速度下，功耗最多可降低30%，預計2025年開始量產。