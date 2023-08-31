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白雲錄影前摔傷雙手！急找「帥兒救火」　被峮峮笑虧：加油好嗎

▲白雲（右）在錄影前不小心摔傷雙手，趕忙找了兒子來救火，結果玩遊戲卻被峮峮（左）笑虧：「加油好嗎？」（圖／中視提供）
▲白雲（右）在錄影前不小心摔傷雙手，趕忙找了兒子來救火，結果玩遊戲卻被峮峮（左）笑虧：「加油好嗎？」（圖／中視提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

超夯的實境遊戲節目《飢餓遊戲》本週來到苗栗出外景，鮮少上外景節目的白雲，為了宣傳與梁赫群、何妤玟共同主持的新節目《戀愛上線中》就特別與擔任小天使的啦啦隊女神儀諪一起上通告，不料，在錄影前一晚，白雲不慎摔傷雙手，只好趕緊找兒子李宗翰救火，沒想到卻被峮峮笑虧，「加油好嗎？」

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▲啦啦隊女神儀諪（左起）與白雲、白雲兒子李宗翰一起上節目宣傳。（圖／中視提供）
▲啦啦隊女神儀諪（左起）與白雲、白雲兒子李宗翰一起上節目宣傳。（圖／中視提供）
飢餓團隊為了《戀愛上線中》特別策劃主題，讓藝人每關都能進行男女配對合作遊戲，像是第一關遊戲要猜歌，一人聽歌後比手畫腳，另一人負責猜歌名，「同年齡層」比較具有優勢，這也讓孫協志首選蔡黃汝湊一隊，結果蔡黃汝面露不情願，讓孫協志急喊：「要是出的歌剛好我會呢？」蔡黃汝卻回：「但是我不會啊」，王仁甫便當場點破：「妳現在的意思是你們兩個有鴻溝就對了！」蔡黃汝趕緊平緩：「不要聽他們亂講。」

▲白雲（左）因為手受傷，只好依賴兒子一口一口餵食，淒涼的畫面惹來王仁甫譏笑。（圖／中視提供）
▲白雲（左）因為手受傷，只好依賴兒子一口一口餵食，淒涼的畫面惹來王仁甫譏笑。（圖／中視提供）
而在錄影前一晚，跑去公園吊單槓不慎傷到雙手的白雲，現在連拿筷子都有問題，雖然成為贏家可以吃東西，但他只能靠著兒子一口一口餵食，場面相當淒涼，讓王仁甫不禁笑說，「白雲哥這個畫面就是已經在預習了欸！」兒子也立刻補刀：「老年生活！」在另一個遊戲關卡中，白雲和峮峮一組，結果峮峮努力背下了許多題目，白雲卻頻頻答錯，讓峮峮玩到崩潰，對著白雲笑虧：「加油好嗎？」

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