侯友宜提醫療政見民進黨全抄了！侯辦批：眼中只有選票、沒有人民
國民黨總統參選人侯友宜近日接連提出「成立癌症基金」、「80歲以上廢除巴氏量表」等政見後，健保署、行政院馬上陸續發布類似政策，侯友宜競選辦公室發言人王敏旭表示，其實民進黨政府願意「拿香跟拜」以造福民眾，也是好事一樁，但我國2018年就已邁入高齡社會，癌友面臨「因病而窮、因窮而死」的窘境，也非一朝一夕，民進黨政府卻是要等到選舉，直到侯友宜提出解方後，才急忙抄襲跟進，顯見民進黨就是個十足的選舉機器，眼中只有選票，根本沒把人民放在心中。
記者余祥／台北報導
王敏旭舉例，侯友宜在8月27日於全國暨北區醫事團體「侯」援會，提出成立癌症基金，健保署昨(30)日也跟進提出新藥基金；另外，侯友宜8月29日提出80歲以上廢除巴氏量表，協助長輩加速申請外籍看護工，今日行政院同樣也提出放寬機制。王敏旭指出，民進黨不只跟進醫療相關制策，侯友宜在8月24日的觀光政策，提出4年內來台旅客突破1800萬人，且全面開放陸客觀光，隨後，陸委會才宣布9月1日起恢復兩岸團體旅客。
王敏旭強調，侯友宜陸續發布一連串的重大政策及國政願景，頗受民眾好評。民進黨政府立即匆忙跟進，完全都是選票考量。諷刺的是，如此重大政策，竟是在侯友宜提出後，民進黨才複製貼上，形同過去抄論文，現在抄政見，除了再次證明民進黨無能又惡性不改的本質外，又更加提醒了政黨輪替的必要性。