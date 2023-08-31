台積電「新人訓練中心」讓獨立作業縮短　已培育逾萬名生力軍

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為縮短新進員工學習曲線，2021年6月台積電於晶圓十五A廠啟用新人訓練中心，推出設備、製程、系統、值班技能四大學程，除設置20部實際於產線運作的主機台、12部量測及附屬機台供教學使用，更進一步將設備元件全數拆解，由平均年資超過15年且經專業培訓的講師手把手指導與實作，協助新進員工在安全的學習環境下，深入瞭解機台內部運作原理及流程，優化訓練成效；同時，針對值班業務強化溝通流程與技能培訓，培養新進員工獨立思考與自主學習能力，進而熟悉企業核心價值，加速融入公司文化。
攜手學界推動STEAM教育（科學、科技、工程、藝術和數學為核心的教育方式）也是台積電培育人才的重要策略，自2019年起即陸續與國內大學合作開設半導體學程，協助學子奠定扎實學理與實務基礎；為鼓勵更多學子投入半導體產業，台積電釋出內部培訓資源，由新人訓練中心特別設計「半導體設備元件基礎」、「半導體機台基礎」2門課程，除開放各校半導體學程學生選修外，2023年擴大推廣至非半導體學程合作的學校，提供學子最先進的半導體製程與設備實務知識，為產業人才發展挹注源源動能。
儲備未來人才能力是台積公司快速發展的關鍵，秉持培育更多半導體技術人才的理念，台積公司將持續投入資源精進員工專業能力，同時將新人訓練中心教學課程推展至其他大專院校，協助學子鏈接學術知識與產業應用，強化半導體產業永續競爭力。