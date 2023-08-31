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台積電「新人訓練中心」讓獨立作業縮短　已培育逾萬名生力軍

▲台積電成立新人訓練中心（Newcomer Training Center）協助新進員工快速掌握半導體基礎知識與技能，獨立作業時間有效縮短10%，至今已累計培育超過1萬名生力軍。（圖／記者許家禎攝）
▲台積電成立新人訓練中心（Newcomer Training Center）協助新進員工快速掌握半導體基礎知識與技能，獨立作業時間有效縮短10%，至今已累計培育超過1萬名生力軍。（圖／記者許家禎攝）

記者許家禎／台北報導

台積電ESG電子報揭示台積電「新人訓練中心」的訓練過程！電子報指出，培育人才是台積電ESG五大方向的重要一環，以「台積人才發展模型」為基石，除透過多元學習模式加速新任主管接軌新職，台積電也成立新人訓練中心（Newcomer Training Center）協助新進員工快速掌握半導體基礎知識與技能，獨立作業時間有效縮短10%，至今已累計培育超過1萬名生力軍。

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為提升國內半導體人才質量並吸引更多優秀學子加入半導體產業，2022年擴大開放新人訓練中心教學資源予有理工相關科系學校學生免費修習，落實學用合一，截至2023年8月已完成29梯次，共計15校2149人次獲頒結業證書，厚植產業人才競爭力。

為縮短新進員工學習曲線，2021年6月台積電於晶圓十五A廠啟用新人訓練中心，推出設備、製程、系統、值班技能四大學程，除設置20部實際於產線運作的主機台、12部量測及附屬機台供教學使用，更進一步將設備元件全數拆解，由平均年資超過15年且經專業培訓的講師手把手指導與實作，協助新進員工在安全的學習環境下，深入瞭解機台內部運作原理及流程，優化訓練成效；同時，針對值班業務強化溝通流程與技能培訓，培養新進員工獨立思考與自主學習能力，進而熟悉企業核心價值，加速融入公司文化。

攜手學界推動STEAM教育（科學、科技、工程、藝術和數學為核心的教育方式）也是台積電培育人才的重要策略，自2019年起即陸續與國內大學合作開設半導體學程，協助學子奠定扎實學理與實務基礎；為鼓勵更多學子投入半導體產業，台積電釋出內部培訓資源，由新人訓練中心特別設計「半導體設備元件基礎」、「半導體機台基礎」2門課程，除開放各校半導體學程學生選修外，2023年擴大推廣至非半導體學程合作的學校，提供學子最先進的半導體製程與設備實務知識，為產業人才發展挹注源源動能。

儲備未來人才能力是台積公司快速發展的關鍵，秉持培育更多半導體技術人才的理念，台積公司將持續投入資源精進員工專業能力，同時將新人訓練中心教學課程推展至其他大專院校，協助學子鏈接學術知識與產業應用，強化半導體產業永續競爭力。



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