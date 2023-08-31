澎恰恰「收了錢沒辦演唱會」挨告判賠300萬元！經紀人緊急發聲
資深藝人澎恰恰於2021年原定在中興大學舉辦「人生情歌」個人演唱會並與邦尼國際簽約，未料，收到委任報酬300萬預付款項後，澎恰恰卻沒如期舉辦活動，遭到邦尼國際提告要求全額返還。案件經由台中地方法院審酌後，判澎恰恰應給付300萬元給邦尼國際。對此，澎恰恰經紀人也向《NOWnews今日新聞》回應，「會再想辦法還錢。」
記者詹鎰睿／綜合報導
據法院判決書指出，澎恰恰於2021年5月1日與邦尼國際簽約「澎恰恰人生情歌演唱會委辦合作契約書」，雙方約定在同年9月18日舉辦活動，而邦尼國際分別在4月14日、15日匯款200萬元、100萬元。未料，澎恰恰收到300萬元的預付委任報酬後卻沒有如期開唱，邦尼國際決定提告要求澎恰恰全數款項返還。
此案由台中地方法院審酌，依照澎恰恰未依約舉辦演唱會一事，以及邦尼國際提供的證據，包含契約、國內匯款申請書回條、LINE對話紀錄，再加上澎恰恰本人並未到庭應訊，也沒提出書狀陳述己見，根據民事訴訟法規定，澎恰恰應給付邦尼國際300萬元。
對此，澎恰恰經紀人證實此事，他說，「當時的確因為疫情影響，演唱會沒辦法順利舉辦，再加上澎哥經濟狀況不太好，才會四處積極調錢。」至於判決結果，經紀人也是今天才得知，他強調，畢竟就是收了對方的錢，公司不會上訴，未來會再與對方協商，看要怎麼償還金額，「大家都在努力工作，會再想辦法還錢。」並謝謝外界關心。