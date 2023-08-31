郭台銘遭爆罵蔡英文「老處女」！總統府籲性平：公眾人物多自惕勵
曾被鴻海創辦人郭台銘提告「恐嚇勒索」而被判刑的媒體人臧家宜，昨（30）日在臉書公開多年前，郭台銘批評總統蔡英文是老處女的錄音檔，並要求對方向蔡英文以及天下女性道歉，然而郭辦認為這是「陳年舊案」，不願公開致歉；對此，總統府發言人林聿禪表示，期待相關公眾人物多自惕勵，除強化個人性平意識，並涵養尊重與識見，以維護台灣的共同形象。
記者孫唯容／綜合報導
臧家宜在臉書指控，當年採訪郭台銘，說的盡是不入流的話，甚至以「老處女」形容蔡英文，更痛批郭台銘「毫無誠信」；臧家宜更要求郭台銘盡早出面，向蔡英文、全國婦女道歉「不要一天到晚嘴上掛著媽祖，卻不尊重婦女同胞！」
不過，郭台銘並未道歉，競選辦公室發言人黃士修今回應，臧家宜曾因恐嚇郭台銘先，犯刑法之恐嚇取財罪，被法院判刑1年10個月「對郭心生怨恨，可以理解」，但認為不應以陳年舊案，藉機進行政治攻擊。
對此，總統府發言人林聿禪表示，府方已注意到相關報導，也驚訝在現代社會仍有此缺乏性平意識言論，台灣已是國際注目的進步國家，期待相關公眾人物多自惕勵，除強化個人性平意識，並涵養尊重與識見，以維護台灣的共同形象。