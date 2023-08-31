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《MOVING異能》趙寅成、韓孝周曝吻戲「不單純」！CP感爆棚超浪漫

▲《MOVING異能》本週故事重心為觀眾帶來趙寅成（右）、韓孝周（左）以及柳承龍三人的愛情和友情故事。（圖／Disney+提供）
▲《MOVING異能》本週故事重心為觀眾帶來趙寅成（右）、韓孝周（左）以及柳承龍三人的愛情和友情故事。（圖／Disney+提供）

記者賴禹妡／綜合報導

Disney+現象級韓劇《MOVING異能》開播以來討論度持續飆升，本週故事重心為觀眾帶來趙寅成、韓孝周以及柳承龍三人的愛情和友情故事，更出現不少浪漫、催淚橋段，其中趙寅成與韓孝周在劇中結婚生子的日常生活，更是特別溫柔、暖心，而柳承龍飾演的「張洙源」劇中面臨失業後，被新婚妻子鼓勵的橋段也令觀眾相當動容，同時，緊張刺激的救援動作戲也沒落下，三人演繹的特工團隊又酷又帥氣，擔任《MOVING異能》編劇的原作漫畫家姜草近期受訪時，提到有戲劇粉絲對他說「比原作還好看」，讓他幽默自嘲：「不知該哭還是該笑。」

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▲柳承龍飾演的「張洙源」劇中面臨失業後，被新婚妻子鼓勵的橋段令觀眾相當動容。（圖／Disney+提供）
▲柳承龍飾演的「張洙源」劇中面臨失業後，被新婚妻子鼓勵的橋段令觀眾相當動容。（圖／Disney+提供）
睽違近10年再度回歸小螢幕演出的趙寅成在《MOVING異能》中飾演國情院最優秀的黑色要員「金斗植」，與韓孝周飾演的內勤要員「李美賢」，自從決心共度餘生之後，面對政府的追緝，只得躲到偏僻鄉下當起農夫，金斗植雖然個性老實、忠厚，但面對自己的真愛，終於全心全意告白，「我說過下雪的時候，想帶你從天空看雪白的世界」，隨後帶著李美賢飛往空中，讓許多網友直呼是全劇的名場面。兩人近日為韓國雜誌拍攝封面，趙寅成被問到與韓孝周合作的感受時，更直呼她是好演員、長得又漂亮，面對趙寅成的誇讚，讓韓孝周只能害羞點頭，感謝前輩鼓勵。

此外，隨著作品持續熱播，兩人完美的CP感也讓不少網友直呼：「這個不結婚很難收場。」韓孝周也在受訪時提及劇中拍攝吻戲時，都剛好是聖誕節、跨年、元旦等特殊節日，趙寅成則爆料：「聽說導演是故意的！」導演也毫不避諱地承認：「因為你們都是單身。」超級神助攻讓網友成功等到兩人在《MOVING異能》甜蜜又養眼的純愛火花。

▲隨著《MOVING異能》持續熱播，趙寅成與韓孝周完美的CP感也讓不少網友直呼：「這個不結婚很難收場。」（圖／Disney+提供）
▲隨著《MOVING異能》持續熱播，趙寅成（右）與韓孝周完美的CP感也讓不少網友直呼：「這個不結婚很難收場。」（圖／Disney+提供）
影帝柳承龍則在劇中飾演傷勢可以快速復原的超能力者，但因為個性單純，時常在外吃虧，他與郭善英飾演「黃智熙」一角的愛情故事，同樣引發話題討論，更讓柳承龍展現鐵漢柔情的一面，其中一段「我就是你存在的用處，而你是我存在的用處」，也被譽為是年度最浪漫告白。

原作漫畫家、編劇姜草近期受訪，感謝《MOVING異能》幕後團隊能給他最大的自由去寫這個故事，甚至讓他彌補先前繪製漫畫時的一些缺憾，「連載時有很多限制，這次讓我完成很多之前沒做到的事」，更說他一開始就堅持絕不會以時間順序來寫劇本，而是以人物情感為出發點，所以先從二代的故事開始，才回溯父母輩，就是為了加深角色的情感厚度，面對外界給出高評價，讓他無比開心，更說目前聽到最特別的評價就是「比原作還好看」，讓同時身兼原作、改編劇本的姜草，笑稱不知該如何回應，也說一開始寫劇本時，製作團隊就跟他說，想寫什麼就寫什麼，不用在意成本，「我想我真的盡力了，他們說無論是多誇張的場面，我都可以寫出來」，至於《MOVING異能》有許多特寫炸豬排的畫面，姜草提到單純是因為劇情需要，「本人其實沒有吃過南山的炸豬排」。

Disney+韓劇《MOVING異能》已於8月9日上線，首週一次上線前7集，每週更新2集，由柳承龍、韓孝周、趙寅成、李正河、高允貞、金道勳等人領銜主演，故事改編自韓國知名漫畫家姜草最著名的同名網路漫畫，由《屍戰朝鮮2》導演朴仁濟攜手韓國一流製作團隊合作打造，每周三固定更新中。

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