《MOVING異能》趙寅成、韓孝周曝吻戲「不單純」！CP感爆棚超浪漫

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此外，隨著作品持續熱播，兩人完美的CP感也讓不少網友直呼：「這個不結婚很難收場。」韓孝周也在受訪時提及劇中拍攝吻戲時，都剛好是聖誕節、跨年、元旦等特殊節日，趙寅成則爆料：「聽說導演是故意的！」導演也毫不避諱地承認：「因為你們都是單身。」超級神助攻讓網友成功等到兩人在《MOVING異能》甜蜜又養眼的純愛火花。
影帝柳承龍則在劇中飾演傷勢可以快速復原的超能力者，但因為個性單純，時常在外吃虧，他與郭善英飾演「黃智熙」一角的愛情故事，同樣引發話題討論，更讓柳承龍展現鐵漢柔情的一面，其中一段「我就是你存在的用處，而你是我存在的用處」，也被譽為是年度最浪漫告白。
原作漫畫家、編劇姜草近期受訪，感謝《MOVING異能》幕後團隊能給他最大的自由去寫這個故事，甚至讓他彌補先前繪製漫畫時的一些缺憾，「連載時有很多限制，這次讓我完成很多之前沒做到的事」，更說他一開始就堅持絕不會以時間順序來寫劇本，而是以人物情感為出發點，所以先從二代的故事開始，才回溯父母輩，就是為了加深角色的情感厚度，面對外界給出高評價，讓他無比開心，更說目前聽到最特別的評價就是「比原作還好看」，讓同時身兼原作、改編劇本的姜草，笑稱不知該如何回應，也說一開始寫劇本時，製作團隊就跟他說，想寫什麼就寫什麼，不用在意成本，「我想我真的盡力了，他們說無論是多誇張的場面，我都可以寫出來」，至於《MOVING異能》有許多特寫炸豬排的畫面，姜草提到單純是因為劇情需要，「本人其實沒有吃過南山的炸豬排」。
Disney+韓劇《MOVING異能》已於8月9日上線，首週一次上線前7集，每週更新2集，由柳承龍、韓孝周、趙寅成、李正河、高允貞、金道勳等人領銜主演，故事改編自韓國知名漫畫家姜草最著名的同名網路漫畫，由《屍戰朝鮮2》導演朴仁濟攜手韓國一流製作團隊合作打造，每周三固定更新中。