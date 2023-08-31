沒踩房市地雷！第一金對中國曝險370億　海外看好美國獲利表現

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一銀2023年上半年總放款年成長4.9%，因季度基期較高，年增率較前一季放緩，但仍在預估範圍中，主要 上半年台灣出口數據仍弱，廠商庫存去化與調整需要時間，另美國第2季再啟升息，進一步抬升台美利差，因此，銀行上半年受惠於SWAP交易利得紅利，雖放款成長放緩，惟整體獲利仍成長不墜。
第2季的手續費收入為營運亮點，上半年財管手續費收入年成長達10.8%，相較前一季度仍為下滑7.7%，顯示財管業務動能第2季度強勢反彈，資產重配置熱潮方興未艾，尤其上半年台灣AI類股題材帶動投資人目光，股市交易量能大幅成長，科技產業若可恢復動能，則可較樂觀看待未來數季度之出口與放款資金需求。
2023年上半年一銀逾放比維穩在0.18%水位，覆蓋率提高至735.70%；其他子公司的獲利均較去年同期表現為佳，顯示進入升息尾聲階段，熊市反轉的預期有助提升投資利得表現。
展望下半年，第一金表示，原外界較憂心總體經濟景氣衰退，目前看來已較和緩，各方關注焦點將是台灣出口產業復甦之力道，特别是下半年係科技業之傳統旺季，期在新產品與新題材配合下，可提升產業動能與進一步增加出口相關的放款需求。
至於外界關注的中國曝險部分，第一金總計曝險370億元，占淨值比16.5%，近年來對中國授信採取保守作法，曝險部位已降很多，而且中企很少承作，多數以台資企業中體質佳、前景優者為主，也沒有碧桂園、中植系曝險，對中國房市曝險金額約4億美元，多數是台資企業在當地開設的商辦，目前繳息正常。
對於海外市場展望，第一金指出，上半年海外市場獲利排名前5大，分別為香港、洛杉磯、紐約與金邊、布里斯本，其中香港逐漸恢復動能、重返第一，而過去獲利常勝軍金邊則受到美元升息、資金成本提高影響，壓縮到利差空間，獲利降至第4，而美國2大分行則成為今年海外獲利火車頭，由於美中對抗趨勢短期內不會結束，產業趨勢或是投資上著眼無風險利率，資金都是往美國走，洛杉磯與紐約分行上半年獲利都較去年有兩位數成長，未來前景也持續看好。