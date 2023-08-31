中國好市多人爆滿！打敗經濟不景氣　美作家直擊：是美國的2倍

沒踩房市地雷！第一金對中國曝險370億　海外看好美國獲利表現

▲第一金控今（31）日舉行法說會，並公布對中國曝險370億元。（圖／NOWnews資料照，記者顏真真攝）
▲第一金控今（31）日舉行法說會，並公布對中國曝險370億元。（圖／NOWnews資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

第一金控今（31）日舉行法人說明會，也公布對中國曝險部位共新台幣370億元，占淨值比16.5%，對中國授信多數以台資企業中體質佳、前景優者為主，沒有碧桂園、中植系曝險。至於海外布局部分，上半年第一金海外獲利以北美地區兩大分行洛杉磯與紐約分行成長最多，也仍看好美國市場，並將赴加州設辦公室。

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第一金今（2023）年上半年稅後淨利為新台幣131.58億元，年成長28.5%，每股稅後盈餘（EPS）為0.97元，其中子公司第一銀行獲利亮眼為122.56億元，年成長21.1%，金控與銀行均締造半年獲利的歷史新高，其他證券、投信與人壽子公司亦延續前一季度優異表現，進一步推升集團績效。

一銀2023年上半年總放款年成長4.9%，因季度基期較高，年增率較前一季放緩，但仍在預估範圍中，主要 上半年台灣出口數據仍弱，廠商庫存去化與調整需要時間，另美國第2季再啟升息，進一步抬升台美利差，因此，銀行上半年受惠於SWAP交易利得紅利，雖放款成長放緩，惟整體獲利仍成長不墜。

第2季的手續費收入為營運亮點，上半年財管手續費收入年成長達10.8%，相較前一季度仍為下滑7.7%，顯示財管業務動能第2季度強勢反彈，資產重配置熱潮方興未艾，尤其上半年台灣AI類股題材帶動投資人目光，股市交易量能大幅成長，科技產業若可恢復動能，則可較樂觀看待未來數季度之出口與放款資金需求。

2023年上半年一銀逾放比維穩在0.18%水位，覆蓋率提高至735.70%；其他子公司的獲利均較去年同期表現為佳，顯示進入升息尾聲階段，熊市反轉的預期有助提升投資利得表現。

展望下半年，第一金表示，原外界較憂心總體經濟景氣衰退，目前看來已較和緩，各方關注焦點將是台灣出口產業復甦之力道，特别是下半年係科技業之傳統旺季，期在新產品與新題材配合下，可提升產業動能與進一步增加出口相關的放款需求。

至於外界關注的中國曝險部分，第一金總計曝險370億元，占淨值比16.5%，近年來對中國授信採取保守作法，曝險部位已降很多，而且中企很少承作，多數以台資企業中體質佳、前景優者為主，也沒有碧桂園、中植系曝險，對中國房市曝險金額約4億美元，多數是台資企業在當地開設的商辦，目前繳息正常。

對於海外市場展望，第一金指出，上半年海外市場獲利排名前5大，分別為香港、洛杉磯、紐約與金邊、布里斯本，其中香港逐漸恢復動能、重返第一，而過去獲利常勝軍金邊則受到美元升息、資金成本提高影響，壓縮到利差空間，獲利降至第4，而美國2大分行則成為今年海外獲利火車頭，由於美中對抗趨勢短期內不會結束，產業趨勢或是投資上著眼無風險利率，資金都是往美國走，洛杉磯與紐約分行上半年獲利都較去年有兩位數成長，未來前景也持續看好。

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