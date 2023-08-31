讓吳崢進入立院！賴清德：完成年輕人的理想、共同守護台灣

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賴清德致詞表示，過去看到江永昌在立法院表現相當傑出，公督盟評鑑總是第一名，無論在財經、司法改革，或《洗錢防制法》的修法，江永昌都發揮他的專業，在立法院為人民說出他們的聲音，基層服務也做得很好，由他推動高壓電塔地下化，可見是個非常用心打拚，深耕基層的立法委員。
賴清德說，他為了讓江永昌參選，可以說是方法用盡，但都無法撼動其對長輩的孝心，因為家中長輩有了年紀，身體欠安，江永昌在奉獻了8年後，毅然決定要放棄立委工作，回到家中侍奉父母，這樣的孝心使人敬佩。
賴清德分享對吳崢看法，他說，吳崢是個充滿理想抱負的年輕人，10年前，吳崢為了台灣前途，和莘莘學子共同推動學運，擋下服貿，才因而能抵抗中國經濟的挑戰。否則大門一旦開啟，台灣就是一步步走入陷阱，前途十分堪慮。
賴清德提到，當年這個年輕人勇敢站出來，衝進立法院守護台灣的前途，這樣的勇氣值得大家讚許，「現在吳崢願意再次勇敢站上第一線，敬請大家支持、用選票讓他當選，讓他大方走入立法院守護台灣，完成一個年輕人的理想和抱負，共同守護台灣」。
賴清德回憶，27年前棄醫從政的心路歷程，表示當年就像現在的吳崢一般，充滿理想性，雖然經過這麼多年，台灣仍面臨中國的武力威脅，但如今自己的內心可以說是相當平靜，因為在幾十年的打拚下，台灣不僅在民主自由獲得相當的成績，經濟實力也在國際間扮演相當關鍵的角色，現在台灣已經不再是單獨面對來自中國的威脅，國際社會的民主陣營都已和台灣站在一起。
賴清德最後也向在場的鄉親父老誠懇拜託，「即使面對中國的文攻武嚇，我們也不該因為害怕就走回頭路，我們應當繼續向前看、向前走」，在總統蔡英文打拚這7、8年下所走出的民主道路上，持續壯大台灣，未來讓賴清德接續領導國家，讓台灣成為一個民主自由、創新繁榮及公義永續的台灣，讓下一代子孫都能在這片土地上安居樂業。