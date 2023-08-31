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讓吳崢進入立院！賴清德：完成年輕人的理想、共同守護台灣

▲賴清德赴新北市中和區碧河宮參拜，並呼籲父老鄉親用選票支持立委參選人吳崢。（圖／賴清德競選辦公室提供）
▲賴清德赴新北市中和區碧河宮參拜，並呼籲父老鄉親用選票支持立委參選人吳崢。（圖／賴清德競選辦公室提供）

記者陳佩君／台北報導

民進黨主席暨總統參選人賴清德今（31）日赴新北市中和區碧河宮參拜，並呼籲父老鄉親用選票支持立委參選人吳崢，「讓他大方走進立法院，完成年輕人的理想和抱負」；他呼籲，讓吳崢大方走入立法院守護台灣，完成一個年輕人的理想和抱負，共同守護台灣。

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賴清德在立委江永昌、吳崢、新北市議員張維倩、張嘉玲、中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明、全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會理事長劉德宗及地方黨公職的陪同下，來到中和碧河宮進行參香。現場湧入大批支持者齊聚在一起，共同相挺賴清德、吳崢，賴清德進場時，眾人就立刻齊聲高喊「賴清德凍蒜、吳崢凍蒜」，場面熱烈。

賴清德致詞表示，過去看到江永昌在立法院表現相當傑出，公督盟評鑑總是第一名，無論在財經、司法改革，或《洗錢防制法》的修法，江永昌都發揮他的專業，在立法院為人民說出他們的聲音，基層服務也做得很好，由他推動高壓電塔地下化，可見是個非常用心打拚，深耕基層的立法委員。

賴清德說，他為了讓江永昌參選，可以說是方法用盡，但都無法撼動其對長輩的孝心，因為家中長輩有了年紀，身體欠安，江永昌在奉獻了8年後，毅然決定要放棄立委工作，回到家中侍奉父母，這樣的孝心使人敬佩。

賴清德分享對吳崢看法，他說，吳崢是個充滿理想抱負的年輕人，10年前，吳崢為了台灣前途，和莘莘學子共同推動學運，擋下服貿，才因而能抵抗中國經濟的挑戰。否則大門一旦開啟，台灣就是一步步走入陷阱，前途十分堪慮。

賴清德提到，當年這個年輕人勇敢站出來，衝進立法院守護台灣的前途，這樣的勇氣值得大家讚許，「現在吳崢願意再次勇敢站上第一線，敬請大家支持、用選票讓他當選，讓他大方走入立法院守護台灣，完成一個年輕人的理想和抱負，共同守護台灣」。

賴清德回憶，27年前棄醫從政的心路歷程，表示當年就像現在的吳崢一般，充滿理想性，雖然經過這麼多年，台灣仍面臨中國的武力威脅，但如今自己的內心可以說是相當平靜，因為在幾十年的打拚下，台灣不僅在民主自由獲得相當的成績，經濟實力也在國際間扮演相當關鍵的角色，現在台灣已經不再是單獨面對來自中國的威脅，國際社會的民主陣營都已和台灣站在一起。

賴清德最後也向在場的鄉親父老誠懇拜託，「即使面對中國的文攻武嚇，我們也不該因為害怕就走回頭路，我們應當繼續向前看、向前走」，在總統蔡英文打拚這7、8年下所走出的民主道路上，持續壯大台灣，未來讓賴清德接續領導國家，讓台灣成為一個民主自由、創新繁榮及公義永續的台灣，讓下一代子孫都能在這片土地上安居樂業。

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