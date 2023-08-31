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至於外界關心的中國曝險部位，陳恩光說，新光金對中國總曝險617億元中，銀行占22%，7成為台商企業與外資，3成為陸企，而且多為央企，授信部位沒有不動產與房貸曝險，至於租賃曝險約4億人民幣，逾放比僅 1.3%，逾放比與覆蓋率都優於同業。
在新光人壽部分，占中國總曝險72%，而且一半投資民企公司債，如騰訊與阿里巴巴，信評都是A+，其餘多為公債與公司債，整體曝險可控。
對於中國經濟展望，陳恩光則以汽車來比喻，他說，中國經濟就像「汽車有很多零件壞掉要換，有結構問題要處理」，現階段應該是守住資產品質為優先，未來不會擴大中國的投資與授信，近期人壽也在控管人民幣債，部分處分獲利匯回，不過如果有高信評、高流通率的優質企業，還是會繼續投資。
總曝險617億！新光金總座看中國經濟 如同「零件壞掉的汽車」
看中國經濟 新光金總座：如零件壞掉的汽車
對中國曝險617億 新總座陳恩光看
新光金控今 (31) 日舉行法說會，由新任總經理陳恩光率領新團隊亮相，對於市場關注的中國曝險部位，他說，總險金額617億元，占金控總資產僅 1.5%，而且對碧桂園、恒大、中植系等均無曝險，不過，看到中國經濟結構性問題待解決，近期對人民幣債也在進行獲利匯回。
新光金也公布上半年稅後虧損縮至63.3億元，每股虧損0.41 元，總資產去年成長2%達4.9兆元，合併股東權益較去年底回升11.6%，來到2367.8億元，每股淨值為14.98元。其中子公司新光人壽上半年傳統避險成本改善，雖然上半年稅後虧損113.5億元，但第2季表現大舉改善，尤其是淨值較去年底提升11.3%，來到1552億元，淨值比達4.34%。
至於中國曝險部位，陳恩光表示，新光金對中國總曝險617億元中，銀行占22%，7成為台商企業與外資，3成大陸則為國央企，授信部位沒有不動產與房貸曝險，至於租賃曝險約4億人民幣，逾放比僅 1.3%，逾放比與覆蓋率都優於同業。
新光人壽部分，占中國總曝險72%，一半投資民企公司債，如騰訊與阿里巴巴，信評都是 A+，其餘則多為公債與公司債，整體曝險可控。
對於中國經濟展望，陳恩光則以汽車比喻，他說，中國經濟就像「汽車有很多零件壞掉要換，有結構問題要處理」，現階段應該是守住資產品質為優先，未來不會擴大中國的投資與授信，近期新光人壽也在控管人民幣債，部分處分獲利匯回，但若有高信評、高流通率的優質企業，還是會繼續投資。