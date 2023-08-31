智慧醫療與全人照護結合宸曜診所獲頒《癌友友善標章》：醫曝「2項目」將成治療要角

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潮健康／林昱彣 全球大健康論壇報導
本次獲《癌友友善標章》殊榮的G-clinic宸曜診所，承襲自日本曾振武博士細胞治療實證，結合陳湧仁醫師團隊的豐富經驗，串連東亞醫療連線，搭配最新醫療科技、與全人照護配套，提供完善醫療照護。同樣身為中華民國臨床非侵襲癌治療研究學會理事長，陳湧仁醫師期盼能貢獻一份心力，讓造福人類的良善美意無遠弗屆。
▲圖：宸曜診所陳湧仁醫師
將智慧醫療與全人照護結合 陳湧仁醫師暢談「癌友友善標章」獲獎心得「我們品牌的力量來自於對病患的真心關懷，並不是單純賣產品，而是提供專業的治療！」談到宸曜診所的理念，陳湧仁醫師侃侃而談。他指出，宸曜診所之英文名：「G-clinic」，代表每間診所都有其特長，例如治療疼痛的「G」到處理心血管問題的「G」，每一項科別都以全人照護、提供完善治療為最終目標。
當記者問及宸曜診所為癌症病患服務的初衷，陳湧仁醫師有感而發：「作為一位癌友的家屬，我非常能體會癌友的無助與失落感。自從父親生病後，我就一直在思考如何減少家屬和病患的困惑和痛苦。」
陳湧仁醫師認為，近年來醫界提倡癌症的「輔助治療」，也就是治療結束後，醫療方、病友方與家屬方不該只是坐等疾病復發，而是透過積極作為保護病患。過去20年，癌友的五年存活率僅增加5%，代表有關單位確實需要更多方面的策略來應對癌症，「如果只依賴帳面上的數據，而沒有將輔助治療納入考量，那不管做放療、化療或手術，癌友都很難得到完整的照護！」。
▲圖：宸曜診所服務項目
專業醫師對高齡化趨勢的看法？ 功能醫學、術前檢測將扮演要角？隨著台灣步入高齡化社會，至2035預估將有1/4至1/3的人口達到高齡，因此需要對高齡化的健康議題有更完整的認知與規劃。陳湧仁醫師表示，生活品質的提升需要從年輕時就著手，從抗衰老、癌症預防，到整體生活方式調整，乃至於患者在治療前應該了解飲食、生活方式、營養補給等因素如何控管，這些都可能影響治療結果。
「例如大腸癌要開刀前，是不是可以優先考慮如何把腸道菌叢做矯正、讓腸道黏膜的修復力增加，或許有助於開完刀後的恢復力提升；而不是等開刀後再做補強，那時候都太晚了！」陳湧仁醫師指出，高齡化與罹癌人口的提升息息相關，癌症治療觀念也該與時俱進，「化被動為主動」可謂重中之重
陳湧仁醫師透露，目前宸曜診所已導入癌症術前的「熱治療」，作為輔助治療的核心項目。熱治療無需等待疾病發生後再進行，透過提高體溫使局部充血10-100倍，增加體內免疫細胞的數量，幫助調理身體微環境，讓身體更好地對抗癌症。無輻射線問題的特性，使接受治療的患者不必承受周邊組織傷害的風險。
另外，「功能醫學」也在術前治療扮演要角。化療前事先檢測病友的「免疫評分」，項目包含Q10、B群、維生素C、以及潛在的發炎物質等等。「以補充Q10為例，它並不是只為了美容而已，也有幫助細胞代謝、延緩血管老化等等好處，和個人的健康與否非常有關！」
▲圖：宸曜診所榮獲癌友友善標章
台灣尚未完全做到「癌友友善」？醫坦言：仍有「2大問題」待解決對於本次宸曜診所獲頒《癌友友善標章》，陳湧仁醫師有感而發：「最大的感想是，看到那些患者從一開始被其他醫師認為治療無望，到現在依然跟著我們在這裡接受治療且恢復良好，其實就是我們看診最大的原動力！」
陳湧仁醫師也坦言，縱然台灣「癌友友善」的觀念正逐步普及，但有2大問題值得擔憂：其一是經費的分配，目前醫界鼓勵癌友採取術前檢測，但高昂的檢測費用病友是否能夠負擔？術前檢測是否該納入健保？諸如此類的仍懸而未解。其二，術前檢測的配套措施又是一筆費用，能否獲得各企業或廠商的支持，使檢測規模化、普及化，也關乎癌友術後的生活品質高低。
「西醫重視流程化、條列化，如果採取A治療碰壁了、就會轉而採取B治療，問題是癌症並不是小感冒，不會2個禮拜以內就痊癒！因此看待癌症治療時，我們會希望資訊越充分、各種治療結合越完整越好，將這些資訊交織成面，而不是單線作業。病友的滿意度、乃至於治療的成功率，是有可能因此提升的。」
▲圖：宸曜診所榮獲多項國內外認證
宸曜診所的下一步為何？ 台灣癌症治療的新方向？談到宸曜診所的下一步，陳湧仁醫師表示，計劃向對細胞治療較為開放的國家邁進，例如馬來西亞、泰國；「越南也是一個值得我們考慮的方向。我們希望透過這些合作，可以讓這些國家的癌症治療更為先進，而不需要重新起步。」
總的而言，陳湧仁醫師希望在不久的將來達到2大目標，一是希望更多的癌症病患能夠來到台灣與日本，這2個具有高品質醫療資源的國家接受治療；二是期盼透過大數據收集，不斷優化細胞治療的方法和方向。重要的是，無論是術前檢測或術後輔助，都必須往「癌友友善」的大方向前進。
「目前的研究顯示癌症其實是一個『代謝性疾病』。未來，我們在治療癌症時，不僅要關注DNA，更要關注器官的調理和代謝調節，這將會對癌症治療科學開闢嶄新的道路。而宸曜診所當然也會結合最新科技與人文關懷，提供癌友最完善的照護。」
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