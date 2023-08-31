褐藻糖膠研究獲美FDA肯定！ 堅持「厚道文化」25載中華海洋生技獲頒《癌友友善標章》

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潮健康／林昱彣 全球大健康論壇報導
▲圖：中華海洋生技室內養殖場空拍
從養殖業跨足保健產品事業 HI-Q堅持25年「永續安全」理念
HI-Q中華海洋生技創立迄今已25載，源於養殖業起家，如今在保健品領域已佔有一席之地。總經理王玉玲受訪指出，自創立初期，「永續環保」的理念就如同DNA一般深植於HI-Q的企業文化中。「公司不但要養魚、更要養出口感好的魚；魚的口感不只要好，飼料更要符合『人也能食用』的安全標準！」
這樣的承諾自養殖一路發展自保健品的製造，從一而終。
「HI-Q的保健品是專為身體不適的消費者所設計。因此，品質的嚴格把關與安全性的驗證是不可或缺的。」王玉玲總經理說明，過去企業所獲得的專業技術，養殖用水的取水率僅需傳統養殖業者的20%；企業所推出的保健品，也已於66篇以上的國際期刊中發表、且進行19次的人體臨床試驗，在在看出HI-Q對「永續」與「安全」的堅持與嚴格把關。
近年各產業界逐漸重視ESG永續發展議題，王玉玲總經理卻表示，HI-Q在25年前就已開始著手這方面的工作，將其視作是公司社會責任的一部分。「我真的認為這樣的企業文化是值得大家認識和學習的。」她深有感觸地表示。
▲圖：中華海洋生技王玉玲總經理
專注臨床試驗展望國際 HI-Q「褐藻糖膠」研究獲美FDA肯定當提及臨床試驗和保健領域，多數人的眼光會投向國外的大型生技公司；然而在台灣，HI-Q中華海洋生技正逐漸嶄露頭角。王玉玲總經理表示，從事如此多的臨床試驗並與眾多醫院合作，當然過程中有許多值得驕傲的時刻。將HI-Q研發成果推向國際舞台的，是被視為保健品優質潛力股的「褐藻糖膠」。
「由於認真研發和多次的實驗驗證，HI-Q的褐藻糖膠研究成果，已逐漸在國際上發光發熱。」例如，美國食藥局（FDA）腫瘤卓越中心主動收錄HI-Q的褐藻糖膠，將其納入癌症治療的重要項目。
王玉玲總經理強調，這樣的成果並非簡單地投入資金就能做到，而是因為HI-Q持續且深入地研究和發展，尤其是能夠讓國際領先的國家如美國認同其價值，這才是最令其感到驕傲的成果。
「再怎麼說，影響美國FDA的決策絕非易事。」王玉玲總經理表示，「預防重於治療」一直是HI-Q的主要理念，如果不重視醫療預防，不但增加醫療人員量能的負荷，也會同步提升醫療成本。因此，HI-Q希望以「食癒」與「食療」的概念出發，引領消費者建立正確的飲食觀念。
「光是養出品質良好的魚還不夠！為了將新鮮的『食材』做成營養豐富且安全的『食品』，確實需要下不少的功夫。」王玉玲總經理舉例，HI-Q所推出的即食冷凍料理包，就是在不犧牲食安與嚴格把關下，讓消費者在家也能輕易享用到健康且美味的魚料理。這不僅完善了中高齡族群的營養選擇，同時也讓年輕一代能從飲食中學到保健的重要性。
別讓「錯誤資訊」成為自己的醫生 HI-Q：《友善標章》為癌友健康做把關隨著社會日益注重健康，早期預防和治療逐漸受到大眾的重視。王玉玲總經理表示，HI-Q在第一屆全球大健康產業創新發展論壇中，因品質卓越而獲頒「癌友友善標章」；象徵著品牌過往所做的努力獲得認可，更是對HI-Q在海洋生技領域的領導地位的肯定。
王玉玲總經理也強調，在資訊爆炸的現代社會，人們一旦感到不適，做的第一件並不是直接就醫，而是上網自己蒐集相關知識，讓「網路變成自己的醫生」。雖然確實有助於打破資訊落差，但卻也使消費者容易受到錯誤資訊的誤導，進而選擇不適合自己的產品或治療。
「不過，有了癌友友善標章認證，消費者在選擇商品時多了一道篩選保障，可以確保自身所選的，是真正具有品質保證的商品，而這也正是HI-Q創立至今不變的初衷。」
談到癌友友善，王玉玲總經理坦言，癌症早已成為許多家庭的心頭痛，這樣的現象不單單牽涉醫學問題，更與社會與環境議題有關。「雖然醫學科技日新月異，不斷研發新的治療方式，如標靶治療、NK細胞療法、T細胞療法等，但這些治療手段都需要高昂成本，且並非每位患者都適合或能承受。」
對於目前的環境問題，王玉玲總經理指出，「污染和環境荷爾蒙等問題，短期內難以有大幅度的改變，但我們可以選擇提前為自己做好預防。」。在這大環境下，消費者更應學會識別和選擇真正對自己有益的食品。而《癌友友善標章》的設立，無疑為癌友族群在保健品的選擇上，打入了一劑強心針。
王玉玲總經理指出，雖然台灣的健保制度在全球被廣泛讚譽，但當病患走到治療的後期階段時，醫療費用的高昂仍造成病友與家屬不小的壓力。尤其每位病患的病情差異可能相同，需要特定藥物進行治療，而這些藥物往往價格不菲。「治療成本的高昂對病患家庭的經濟條件是一大挑戰，甚至會左右其治療選擇。當然，這不只是錢的問題，背後涉及的是整個醫療體制。」
▲圖：中華海洋生技客戶真實心得分享
別等到病了才有所行動！ 專家談台灣「超高齡化」最大難關
台灣經濟發展如火如荼，人均GDP雖已超越韓國；然而，國人面臨的健康議題卻同樣令人擔憂。從心血管疾病到癌症，國人健康的危機對台灣的保健食品市場帶來了前所未有的挑戰與機遇。「HIQ的策略發展不只聚焦於癌症輔助治療，慢性病也是我們研發的重點。因為對許多中高年齡的國人來說，這些長期健康問題對他們而言，是現階段最需要克服的難關。」
王玉玲總經理指出，如異位性皮膚炎、脂肪肝、糖尿病等疾病在台灣的普及率症逐年增加，特別是糖尿病近乎已成為台灣人的「國病」。事實上，HI-Q已對此進行多項人體臨床實驗研究，確認其產品對這些疾病的輔助效果。
另外，肌少症也是近年來受到重視的議題。王玉玲總經理表示，隨著年紀增長，不少長者開始面臨肌肉無力的問題，這不僅影響日常生活，更可能導致容易骨折等併發症。因此，HI-Q也針對肌少症進行一系列研究，期望幫助更多的中老年人，共同抵禦肌少症帶來的威脅。
「我們不能等到老人家真的骨折了，或因為低血糖昏倒後才開始重視這些問題。良好的生活方式，包括選擇合適的食品，都是非常重要的。」除了產品研發，HI-Q也積極與各社會經濟公益團體合作，希望能夠在保健食品市場上，為病友團體提供更多第一線的支援。為此中華海洋生技也收到不少客戶的親筆信，信中對中華海洋生技表露真摯的感謝之意，印證了王玉玲總經理所述「厚道文化」的願景與實踐。
▲圖：中華海洋生技生活館公益牆
「吃人一升要還人家一斗」HI-Q「厚道文化」體現跨物種關懷在現今競爭激烈的商業環境中，許多公司尋求快速的回報與利潤最大化。然而，HI-Q卻秉持「厚道文化」的理念，將其視為公司核心的價值與操作原則。
王玉玲總經理說明，厚道文化不只是對人的待遇，它涵蓋了企業所有的活動範疇，包括對待環境、動物、甚至每一位消費者的方式。起初這種文化主要反映在對所養殖魚類的關懷。公司深知為了提供給消費者高質量的海洋產品，他們首先必須確保魚隻生長在健康、純淨的環境中，且在舒適的狀態下被飼養。
「當我們談到『厚道』，意味著在從其他生命或自然界獲得某些東西時，我們應該對其表達該有的關懷和尊重。這正是公司在養殖魚類時的原則，無論是魚隻的飲食、水質，還是在加工過程中的處理方式，都必須確保最高的生活品質。」
王玉玲總經理透露，「厚道」的底蘊如同台語說的「吃人一升要還人家一斗」的概念，無論是取之於自然還是消費者，公司都應有回饋的責任感。總之，HI-Q強調的「厚道文化」，反映了對待所有事物都充滿尊重與關懷的企業理念，不僅為其帶來經濟上的成功，更打造出一個真正具有社會價值的品牌。
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