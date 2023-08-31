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女生一天一個鮪魚蛋餅，手腳冒水泡！中醫列15種「汗皰疹大發作」食物：用這2款廚具也有關係

女生一天一個鮪魚蛋餅，手腳冒水泡！中醫列15種「汗皰疹大發作」食物：用這2款廚具也有關係
女生一天一個鮪魚蛋餅，手腳冒水泡！中醫列15種「汗皰疹大發作」食物：用這2款廚具也有關係

每日健康-每日都做得到的健康

一位女生近日手指、腳指出現小水泡瘙癢難耐，於是到中醫皮膚科諮詢，醫師一看是典型汗皰疹發作，但女生已有一年多沒發作了，一問之下原來是患者自以為體質調理好了，不僅一天一個鮪魚蛋餅，甚至帶殼海鮮、巧克力等「高鈷鉻鎳食物」都亂吃一通。

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中醫皮膚科專科醫師艾莉絲在臉書粉專《艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師》分享案例時指出，汗皰疹患者即使是體質透過中醫治療調理好了，也不能亂吃，尤其鮪魚是高鈷鎳鎘食物，容易導致皮膚發炎跟汗皰疹發作。另外，除了鮪魚，帶殼海鮮比方說鮭魚、蝦、牡蠣、文蛤等，都是高鈷鎳鎘食物。

汗皰疹是什麼？

艾莉絲說明，汗皰疹又稱 dyshidrotic eczema，屬於濕疹的一種，與「汗水」完全無關，它是手掌、腳掌出現反覆的小水泡、紅疹、紅腫、手腳乾裂出現傷口、且患處非常癢，搔癢難耐是它的最大特色。

汗皰疹有急性期和慢性期，急性期從發作開始，手掌手指、腳掌、腳趾等，冒出小水泡、紅疹。 超過一半的人，只有手掌手指出現汗皰疹。汗皰疹的水泡都是小小但很多的水泡，常常會合併成大的水泡，急性期搔癢難耐，是最大特色。艾莉絲特別提醒患者要注意不要抓破水泡，以免感染。

而慢性期跟急性期的表現不同，還會影響到指甲，指甲表面出現凹凸不平的樣子，好像被狗啃過一樣。慢性期是小水泡消失，但皮膚表皮變成乾澀的厚皮或脫皮，有時會呈現紅色疹子，或手掌腳掌變厚、膚質變得粗糙，皮膚乾裂的傷口，引起的疼痛感。

誰容易有汗皰疹？

汗皰疹好發於20至40歲的人群，女生發作機率是男性的兩倍，常見於多汗症，或有手汗、腳汗的人、抵抗力較差的人，如艾滋病（AIDS ）患者。此外，汗皰疹也跟其他疾病有關，例如曾經有過鼻子過敏、接觸性皮膚炎、異位性皮膚炎的人，都是高危險族群。

汗皰疹成因

季節變換：濕度變化常常導致汗皰疹復發，所以每年春雨、梅雨、夏天7至8月雷雨季、10月開始的秋雨、以及冬雨都是汗皰疹容易發作的時節；

壓力：現代人的生活壓力大、工作壓力大，導致情緒壓力也大，容易讓汗皰疹爆發，所以保持愉快心情、適當舒壓，能緩解汗皰疹情況；

潮濕的環境：手汗及腳汗、多汗症的人，容易讓皮膚長時間泡在潮濕的環境，所以容易汗皰疹發作，建議避免皮膚長時間泡在水中，比方說做spa、游泳、泡澡等行為，都不建議有汗皰疹的人時常使用；

抽菸：汗皰疹惡化因子，愛抽煙的癮君子，如果本身有汗皰疹，會導致病情反覆，時常發作；

熬夜：熬夜會導致代謝變差，免疫力下降，當免疫力下降的時候，就容易引起過敏反應；

有異位性皮膚炎病史：小時候有異位性皮膚炎的人，長大之後比較容易有汗皰疹；

攝取高鈷鉻鎳食物：除了鮪魚外，帶殼海鮮，比方說鮭魚、蝦、牡蠣、文蛤等，都是高鈷鎳鎘食物。此外也不能吃鮭魚、鮪魚生魚片，還有鮪魚罐頭，不但是鮪魚本身，罐頭食品本身也是，所以使用鮪魚罐頭做成的鮪魚蛋餅，是絕對不能吃的。

高鈷鉻鎳食物是什麼？

菇類：香菇

內臟：肝臟

堅果類：杏仁

魚：鮭魚、鮪魚

豆類：豆莢、豆類

肉類：牛肉、雞肉

甜食類：可可、巧克力

奶類製品：牛奶、起司

水果：蘋果、梨子、鳳梨

罐頭食物：所有罐頭食品

飲料：啤酒、咖啡、茶、葡萄酒

海鮮：蛤蜊、牡蠣、文蛤、扇貝、蝦

含鎳的廚具烹煮的食物：304、316不鏽鋼鍋

五穀類：黃豆、燕麥、糙米、玉米、全穀粉、全麥粉 、烘焙粉

青菜：洋蔥、菠菜、番茄、甜菜、辣椒、龍鬚菜、甘藍菜、馬鈴薯、豆芽菜

 

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