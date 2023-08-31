藏在皮夾中的心願　北榮桃園分院安寧團隊為爺爺如願

「我不怕死，我怕受罪，請讓我有尊嚴地走完人生最後一程」台北榮民總醫院桃園分院的安寧醫療團隊一如往常為住院榮民整理物品時，發現單身的歐陽爺爺早在15年前就一筆一畫清晰的寫下他的盼望，在與爺爺確認他想要的醫療方式後，醫療團隊依照他的想法提供符合的照護方式，最終，爺爺在安寧病房舒適尊嚴走完人生。
記者李春台／桃園報導
北榮桃園分院安寧醫療團隊表示，因為常需要為榮民爺爺們保管財物，在一次整理過程中，在爺爺的皮夾夾層發現一張折疊整齊的紙張，內容是爺爺一筆一畫清楚寫下的意願書「我如得了急病，若用注射或投藥急救無效時，請勿要為我做電擊、插管、氣切等侵入性的治療。我不怕死，我怕受罪，請讓我有尊嚴的走完成生最後一程，謝謝！」從署名的日期看來，歐陽爺爺早在15年前，就已經為自己安排最希望的善終方式。
醫療團隊指出，這張邊框已不再完整、單薄，甚至有些發黃斑駁的紙張，承載了爺爺末期醫療抉擇的心願，在皮夾中存放得如此完好，珍貴的有如有價的鈔票一般，對爺爺而言，是超乎金錢的價值與意義。孑然一身已屆遲暮之年，面對同甘苦共患難的弟兄大多先一步辭別，團隊成員們揣想著爺爺的想法:「我的想望能請託給誰呢?看來，只能默默寫下期盼尊嚴終老的字句，希望當我需要時醫療人員可以發現。」，這應該是爺爺唯一能想到的方式。
於是，安寧醫療團隊來到病房確認爺爺想要的醫療方式，依照他的想法提供符合他的照護方式，最終，爺爺在安寧病房尊嚴完滿善終。
北榮桃園分院院長王智弘表示， 2000年安寧緩和醫療條例公告施行、2019年病人自主權利法實施，但還有不少人在追求善終的門外徘徊，院內醫療團隊總是在乎每一個細微之處、認真對待每一個看見與發現，雖然會遇見好多不同與艱難，形形色色一件又一件，但同仁們依舊不斷地碰撞、努力與學習，守護這一些來到面前的苦難，一起努力守護善終的道路。