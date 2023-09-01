AI熱的意外贏家！加勒比小島憑「.ai」域名 一年爽賺3000萬美元
位於加勒比海的一個熱帶小島安吉拉（Anguilla），發現自己正坐在一個數位寶藏上，不用動一根手指，就能輕鬆躺著數鈔票。安吉拉以其珊瑚礁和白色沙灘而聞名，然而，自上個世紀90年代以來，安吉拉就擁有了「.ai」域名，當有公司想要使用「.ai」域名的網址，安吉拉便可獲得報酬。隨著掀起AI狂潮，預估在今年，安吉拉僅憑藉域名註冊費就能賺入3000萬美元，約新台幣9億5593萬元。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《彭博社》報導，「.ai」域名一直到不久前，還只是數百個特定國家／地區的域名之一，並未受到重視。但隨著AI熱，許多公司都想註冊「.ai」域名，包括馬斯克（Elon Musk）的「X.ai」以及「Stability.ai」與「Character.ai」等新創AI公司。
不僅如此，許多科技鉅子像是Google、Meta，微軟等，也分別透過「Google.ai」、「Facebook.ai」、「 Microsoft.ai」等網址，來引導使用者進入公司內關於AI的網頁。
負責管理安吉拉島「.ai」域名的凱特 （Vince Cate）表示，以這兩個字母結尾的網站註冊總數在過去一年翻倍成長，達到28萬7432個。凱特估計2023年光靠域名註冊費，就能為安吉拉帶來3000萬美元的收入。
安吉拉島是英國的海外領土之一，島上人口不到2萬，基本實施內部自治，小島的主要經濟來源是觀光業以及離岸金融業，由於沒有資本利得、遺產、利潤、銷售或公司稅，安吉拉也是避稅天堂之一。