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治療失敗別緊張 有生物相似藥供選擇，減輕經濟負擔以完整療程
林建良醫師表示，大腸直腸癌位居台灣十大癌症發生率之第二位，但早期症狀呈現多樣化，多為輕微腹痛、腹脹現象，容易被患者忽視。等到出現血便、黏液便、排便習慣明顯改變、經常腹瀉腹痛、體重減輕、貧血等現象再求醫時，病程可能已經進展至第二、三期以上。
林建良醫師強調，面對晚期無法開刀大腸直腸癌的治療，主力治療為標靶藥物搭配化療，但健保因整體財務有限，藥物給付都有相關規定，如治療大腸直腸癌的第一線標靶藥物僅給付 36 周，期滿後若要持續使用就須自費，龐大藥費勢必成經濟重擔。所幸，大腸直腸癌的治療，除原廠生物製劑外，也有生物相似藥選擇，其療效具國家證實與原廠生物製劑相似，最重要的是，能大幅減輕患者的治療經濟負擔。
生物相似藥價格較低經濟負擔輕 藥效與安全性確效掛保證
林建良醫師說明，原廠生物製劑與生物相似藥，類似原廠藥和學名藥，原廠生物製劑在專利期過後，其他藥廠能藉由公開專利資訊，製造生物相似藥。雖然原廠生物製劑製程通常不會公開，其他藥廠必須經過長時間分析對比，才能做出療效與安全性相等的生物相似藥。但能做到「相似」程度，上市也須衛福部食藥署確效查驗核准，藥效與安全都有保證。
規律檢查有助發現早期大腸直腸癌 發現身體有異狀立刻諮詢醫生
林建良醫師提醒，治療大腸直腸癌關鍵就是時間，能越早發現腫瘤，趕快治療效用越好，但初期大腸直腸癌幾乎沒有症狀，病患很難自我察覺，必須仰賴規律大腸直腸癌篩檢，例如國健署提供 50 至 74 歲民眾，每 2 年 1 次糞便潛血檢查，就有助於協助發現早期癌症跡象。就算無法及早發現，當身體出現體重減輕、腹脹、甚至是血便等異狀，也建議要立刻求醫檢查。若確診也無須過度恐慌，今日已有多元治療可供選擇，患者可以主動回饋自身對於經濟、生活品質等考量，幫助醫師為您打造個人化療程。
文/黃慧玫、圖/黃懷賢
本衛教訊息由台灣安進協助提供
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 不到 60 就確診腸癌晚期 藥費成經濟重擔、生物相似藥接力救命