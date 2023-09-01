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不到 60 就確診腸癌晚期 藥費成經濟重擔、生物相似藥接力救命

不到 60 就確診腸癌晚期 藥費成經濟重擔、生物相似藥接力救命
不到 60 就確診腸癌晚期 藥費成經濟重擔、生物相似藥接力救命

Heho健康

標靶藥物配合化學治療，讓許多晚期癌症病患大幅延長存活期，甚至有完全切除腫瘤機會。柳營奇美醫院血液腫瘤科主治醫師林建良表示，自己有一名 54 歲女性個案，起初因腹痛與血便就醫時，意外確診大腸直腸癌第四期且已經發生肝臟轉移，因此，立刻用第一線標靶藥物搭配化療。豈料，治療 4 個月後發現效果不如預期，需要第二線生物製劑接力使用。然而，該個案不符合健保給付標準，若要自費使用原廠生物製劑，恐要面臨沉重的經濟負擔。所幸，今日已有療效與原廠藥相似，且經濟負擔大大減輕的生物相似藥可選擇，幫助該患者獲得兼具療效與可負擔性的療程。

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林建良醫師補充，個案改以生物相似藥搭配化療後，僅治療 2 個月就有非常好療效，大腸與肝轉移腫瘤大幅縮小，外科醫師評估可以手術後，立刻切除兩處腫瘤，讓病情大幅好轉，目前僅需要規律服用低劑量化學藥物治療，定期回醫院檢查，生命就像重獲新生般，能夠回到正常生活。

治療失敗別緊張 有生物相似藥供選擇，減輕經濟負擔以完整療程

林建良醫師表示，大腸直腸癌位居台灣十大癌症發生率之第二位，但早期症狀呈現多樣化，多為輕微腹痛、腹脹現象，容易被患者忽視。等到出現血便、黏液便、排便習慣明顯改變、經常腹瀉腹痛、體重減輕、貧血等現象再求醫時，病程可能已經進展至第二、三期以上。



林建良醫師強調，面對晚期無法開刀大腸直腸癌的治療，主力治療為標靶藥物搭配化療，但健保因整體財務有限，藥物給付都有相關規定，如治療大腸直腸癌的第一線標靶藥物僅給付 36 周，期滿後若要持續使用就須自費，龐大藥費勢必成經濟重擔。所幸，大腸直腸癌的治療，除原廠生物製劑外，也有生物相似藥選擇，其療效具國家證實與原廠生物製劑相似，最重要的是，能大幅減輕患者的治療經濟負擔。

生物相似藥價格較低經濟負擔輕 藥效與安全性確效掛保證

林建良醫師說明，原廠生物製劑與生物相似藥，類似原廠藥和學名藥，原廠生物製劑在專利期過後，其他藥廠能藉由公開專利資訊，製造生物相似藥。雖然原廠生物製劑製程通常不會公開，其他藥廠必須經過長時間分析對比，才能做出療效與安全性相等的生物相似藥。但能做到「相似」程度，上市也須衛福部食藥署確效查驗核准，藥效與安全都有保證。

規律檢查有助發現早期大腸直腸癌 發現身體有異狀立刻諮詢醫生



林建良醫師提醒，治療大腸直腸癌關鍵就是時間，能越早發現腫瘤，趕快治療效用越好，但初期大腸直腸癌幾乎沒有症狀，病患很難自我察覺，必須仰賴規律大腸直腸癌篩檢，例如國健署提供 50 至 74 歲民眾，每 2 年 1 次糞便潛血檢查，就有助於協助發現早期癌症跡象。就算無法及早發現，當身體出現體重減輕、腹脹、甚至是血便等異狀，也建議要立刻求醫檢查。若確診也無須過度恐慌，今日已有多元治療可供選擇，患者可以主動回饋自身對於經濟、生活品質等考量，幫助醫師為您打造個人化療程。



文/黃慧玫、圖/黃懷賢

本衛教訊息由台灣安進協助提供
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 不到 60 就確診腸癌晚期 藥費成經濟重擔、生物相似藥接力救命

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