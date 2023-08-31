泰國前總理塔克辛向王室請求赦免 泰王點頭就能換回自由身
泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）8月22日返回泰國，結束長達15年的流亡生涯後，隨即遭到警方逮捕並送往最高法院受審，遭判處8年有期徒刑。據外媒晚間最新報導指出，曾效力於塔克辛政府的現任署理司法部長威沙努（Wissanu Kreangam）表示，塔克辛家族已向王室提交赦免請求。
國際中心楊雅婷／綜合報導
《路透社》（Reuters）針對此事向塔克辛的一名代表求證時遭到拒絕，他的律師曾在30日表示，塔克辛正在草擬向王室請求特赦許可的申請書。這份申請書必須透過懲教部門提交給司法部長，經總理考慮後，再提交給泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）。
塔克辛在22日返回泰國後，立刻被送往曼谷監獄服刑，但很快地就因為胸痛和高血壓送醫治療。雖然塔克辛可尋求泰王特赦。但有部份政黨反對，指他曾因犯下冒犯君主罪（lèse-majesté）遭到起訴，目前尚未進行審理，據此主張塔克辛應繼續待在牢裡。
《曼谷郵報》先前分析認為，塔克辛回國必定被打入大牢，這也是他流亡海外15年不願返回泰國的原因，現在他在泰國總理人選難產之際突然決定回國，很有可能是與泰國王室達成協議。在泰國，國王擁有特赦權，塔克辛先前傳出可能回國的消息時，就有政壇大老暗示，他可能會在關鍵時刻尋求王室特赦。