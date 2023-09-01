跨國詐騙集團猖獗！泰國警方大動作掃蕩　查獲10億泰銖不法所得

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他們先誘導受害者在泰國虛擬貨幣交易平台上開設賬戶，有了線上錢包後，就可以進一步購買虛擬貨幣。詐騙集團成員會要求受害者將虛擬貨幣轉入嫌犯的帳戶，每次受害者轉給嫌犯後，網站上都會顯示與受害者轉帳金額相同的餘額及投資利潤，這些全部都是偽造，一旦受害人相信後，就會轉入更多的虛擬貨幣。當受害者要求把這些虛擬貨幣換回現金時，嫌犯就會誆稱有稅率問題，誘騙受害者轉入更多虛擬貨幣。有一名受害者被騙超過1300萬泰銖後，嫌犯乾脆關閉網站，與受害者切斷所有聯繫，受害者發現自己受騙後向警方報案，這個詐騙集團才因此曝光。
據了解，詐騙集團為了逃避警方的追查，轉帳流程相當繁複。他們先將受害者轉入的虛擬貨幣轉到20多個私人帳戶，虛擬貨幣轉為泰銖後，再轉到詐騙集團相關嫌犯的帳戶。從2022年1月1日至12月31日為止，「Hybrid Scam」詐騙集團的不法所得超過10億泰銖。
此外，他們還透過購買豪宅洗錢，購買的7棟豪宅總價值超過3.5億泰銖。並且進一步成立房屋仲介，以獲得豪宅所有權，由於在泰國不動產的所有權必須由泰國公民持有，詐騙集團利用泰國人成立公司購買不動產，由中國人持有49%的股份，另有3名泰國人各持有17%的股份，這樣一來表面上泰國人持有逾50%股份，但實際上房產則由中國籍嫌犯所有。
泰國警方發現，這個詐騙集團在柬埔寨、寮國和緬甸都有基地，當他們欺騙泰國人獲取資金後，就會透過上述洗錢方式，把資金陸續轉移到集團相關人士的帳戶內。