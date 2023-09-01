高球／超神！賴嘉一前9洞狂抓一鷹六鳥、無柏忌　神之28桿創紀錄

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王偉軒也以三輪總桿198(-18)桿持續穩居第二，而李玠柏則以此63低桿成績快速急升上來，以三輪總桿201(-15)桿獨居第三，這兩位亞巡選手只落後領先者兩桿與五桿，在精神都已經恢復狀況之下明天最終輪也是有機會爭冠，地主年輕選手廖煥鈞在面對同組的兩位亞巡好手追趕下能否拿下生涯職業首勝？很值得關注與期待！今領先組選手廖煥鈞、王偉軒、李玠柏8：20第1洞開球，
22歲地主年輕選手廖煥鈞，在舒適天氣下不僅開球和推桿都維持著好手感，就連鐵桿也發揮出來了，除了在第4、10、11、13、18洞有五個洞都留下3-4呎輕鬆博蒂推桿，第2、7洞兩個6-10呎博蒂長推桿也都有保握住，交出七鳥、無柏忌的65桿，以總桿-20桿穩居領先，不過只有兩桿領先優勢。
一早在舒適涼爽天氣下從第10洞開球的賴嘉一，一下場九洞成績驚艷全場！打出一鷹六鳥、無柏忌的28(-8)桿，此九洞低桿成績是台巡賽史上非常難得的九洞低桿紀錄！他交卡後以驚訝的語氣說道：「哇！前九超神的，手感之好連我也不敢相信！」
賴嘉一鐵桿超級神準，第10、11洞博蒂和第13洞老鷹都打在旗杆邊，第12、14、17、18洞都是推進12呎博蒂推桿，前九洞28桿，刷新個人七月在斑芝花球場打下九洞低桿紀錄(30桿)，可惜後九洞很多洞鐵桿都打在不好推的落球點，只有第5洞留在旗杆邊，不過63桿也打破個人七月在斑芝花球場一輪低桿紀錄(64桿)，「非常高興雙雙打破我個人低桿紀錄！且無柏忌！」