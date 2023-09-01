▲ LUXGEN URX、U6 限時價本月推出！

LUXGEN為精打細算的消費者特別推出9月入主指定車型限時優惠價格(1)，就是要讓消費者「秋嗨嗨」！在國產休旅動輒要價破百萬的時代，LUXGEN最熱銷的URX NEO 7人樂活版卻能輕鬆以限時優惠價92.8萬（原售價99.8萬）入主，絕對是百萬內7人座大空間唯一選擇，讓百萬預算大大有找；正物色80萬級距跨界休旅的你，也不必跟性能及空間妥協，LUXGEN貼心祭出國民跑旅U6 NEO環景勁化版限時優惠價79.8萬（原售價83.8萬），以不到80萬的小資價格，輕鬆坐擁休旅車，享受202匹充沛動力及舒適寬敞車室，讓你做夢也會「秋嗨嗨」！
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LUXGEN為讓大家輕鬆擁有不同生活面向、更多元化的用車選擇，不斷推出符合不同消費者需求的車款，能以最實惠的價格，買到最優質的車款；凡於9/1(五)至9/28(四)止，深受家庭喜愛的URX NEO 7人樂活版，推出限時優惠價92.8萬（原售價99.8萬），輕鬆擁有物超所值的多變大空間，5人、7人都隨心所欲，更一次享有高顏質、高馬力、高科技，標配ACC全速域主動車距巡航功能（含Stop & Go）的ADAS先進駕駛輔助，全方位滿足家庭安全生活、戶外休閒、福祉樂活等多元需求，更加碼升級LINK+智聯網系統（價值1.5萬），以凌駕同級國產車的優惠價格，讓智慧科技與彈性大空間兼具的URX，陪你渡過每個多采多姿的日子，成為風情萬種的大生活家！然而，不到80萬的入門休旅級距也有超高CP值國民跑旅－U6 NEO，不僅兼具最富空間與極智科技，更以超越同級對手202匹動力表現，一次滿足崇尚操駕快感及生活樂趣，再搭載10.25吋極智炫彩數位儀錶板、實用的AR 360度環景影像，以及最完善的主被動安全配備等，以跨界小休旅價格輕鬆坐擁大車格！限時入主U6 NEO環景勁化版即享限時優惠價79.8萬，免費再升級歐風雙彩車色（價值1.5萬），讓你擔任跨界中最大部、最閃耀的矚目焦點。
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