▲ 台灣福斯汽車秋日特惠季 安心健檢開跑

台灣福斯汽車自9月1日至10月31日止，秋日特惠季全面展開，提供車主四大免費安心服務（總值NT$1,500），包含O3臭氧除菌除臭、車輛外觀清潔、車輛安全檢查與電瓶健康檢測。而「福斯人禮遇計畫」會員車主可透過 My Volkswagen App 「預約保養維修服務」回廠保養，如自費滿額NT$10,000，即擁原廠精品配件NT$500 禮券，此外，車主再享米其林輪胎(Michelin)及原廠機油皆買3送1、指定原廠電瓶8折與3年保固、指定原廠耗材零件8折起、含工資風箱清洗NT$1,988，其中指定原廠精品／配件7折起，包含原廠腳踏墊與行李廂墊等，台灣福斯汽車陪伴車主迎接每個美好秋天時光，歡迎即刻預約回廠，擁有舒適的行車體驗。
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台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp 表示：「為感謝車主一路相伴，台灣福斯汽車2020年推出『福斯人禮遇計畫』至今，結合各式線上和實體活動，致力提供會員車主專屬優惠以及與德國零時差的售後服務，守護全方位行車安全。」自9月1日至10月31日止，台灣福斯汽車推出秋日特惠季，祭出四大免費安心服務（總值NT$1,500），含O3臭氧除菌除臭、車輛外觀清潔、車輛安全檢查與電瓶健康檢測；此外，消者者可於My Volkswagen App 「預約保養維修服務」功能，線上便可點選回廠預約，凡自費滿額NT$10,000，即獲原廠精品配件NT$500 禮券。
同時，凡會員車主預約回廠，享米其林輪胎(Michelin)及原廠機油兩者買3送1，指定原廠電瓶8折與3年保固，指定原廠耗材零件8折起以及含工資的風箱清洗NT$1,988。指定精品和配件部分，則獨享 7折起，如原廠腳踏墊與行李廂墊等，而為抗多雨潮濕的台灣氣候，Volkswagen 自動折傘享優惠價 NT$692。此外，GTI 保溫杯優惠價只需NT$1,025，而R Polo Shirt僅 NT1,887，歡迎熱血車迷入手享個人風格，台灣福斯汽車期盼未來透過不定期活動和尊榮禮遇，打造完整的擁車體驗。
*上述米其林輪胎優惠限轎車、休旅車胎，四輪定位費用需自付，不得與其他活動同時並用、實際供應狀況現場為準。