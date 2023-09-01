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此次菸害防制法的核心理念「一開一禁」代表的是「開放但嚴管加熱菸」與「全面禁止電子煙」使用，兩者均為修法前變得相當普遍的新興菸品，且菸商常號稱使用此類菸品有助於戒菸、或稱其不具成癮性，實則不然，且國外已有電子煙有摻和大麻、安非他命等毒品的情況，因此在此次修法中遭到全面禁止。
至於加熱菸，在修法期間則有「開放但嚴管」、「全面禁用」兩種聲浪，最終修法通過採行的是以「健康風險評估」作為把關機制的方案，將加熱菸列為需要經過國健署相關程序審查、檢視的「指定菸品」之一，讓其經過政府與專家檢視安全性後方可上市。
目前國健署公告，「指定除纸菸、菸絲、雪茄、鼻菸、嚼菸外，以菸害防制法第三條第一項第一款所定原料製成，且未改變該原料物理性態之菸品，應向中央主管機關申請健康風險評估審查，經核定通過後，始得製造或输入」，即以「菸草」或其他「含有尼古丁之天然植物」為原料的菸品，都是指定菸品。
電子煙長什麼樣？
不過，修法期間曾有立委多次質疑，民眾根本分不清楚「電子煙」與「加熱菸」。電子煙是以電能驅動霧化器，藉此加熱菸液或菸油體為煙霧的器具，而菸油中可能混有尼古丁、丙二醇或其他香料等，以供使用者吸食，本體通常比加熱菸小、也較為輕巧。
電子煙使用的添加物大多是為了讓電子煙產品帶有特殊風味、甜味、薄荷味或其他香味等調味用途，例如添加糖類，可使菸煙具有甜味或焦糖香味等特定氣味，減少電子煙難聞之氣味，不過也因為添加物多元，國外曾出現電子煙被作為毒品吸食器的功用，因此爭議眾多。
此外，電子煙有「拋棄式」與「非一次性使用」兩種類型，吸食時可能會有裝飾燈閃爍，而電子煙的吸食口並非類似傳統紙煙或加熱菸的管狀濾嘴，設計更為多樣，但過去也曾發生過電子煙爆炸、甚至正巧在吸食過程中炸開的意外。
加熱菸長什麼樣子？
加熱菸與電子煙最大的區別除了體型，就是在吸食口的設計。加熱菸通常是由「可重複使用的載具」和「消耗性使用的菸彈」組成，載具本身的作工和設計可以相當精緻、在國外甚至是以「精品」模式販售，乍看之下可能會誤以為是電腦相關配件。
加熱菸的「菸彈」是由菸草製成，其中埋有金屬片、以達成「加熱」菸草的用途，也因此不用像傳統紙煙一樣點火燃燒即可使用，但同樣會產生致癌的焦油和具成癮性的尼古丁等物質，也依樣有二手菸、吸食成癮的問題存在。
目前加熱菸屬於「指定菸品」的一種，需經過國健署的「健康風險評估」與專家會議等審核才可進行販售。根據國健署公開資訊，截至 8 月 31 日，計有 10 家業者提出相關製造、輸入申請，但其中已備齊資料、申請健康風險評估審查的僅有 2 家，故現在市面上仍沒有任何可合法販售的加熱菸產品。
使用水煙違法嗎？
至於過去偶爾可見的「水煙」管制方法，菸害防制組組長羅素英表示，水煙依據使用方式與性質，大致分為兩種來管制，一種是「使用菸絲、菸草」，另一種是「於水中添加香料後吸食」的，前者管制方式與傳統紙菸類似，並同樣需要課稅、受菸品相關法規管理。
然而，如果是添加香料後吸食的類型，則會落入「類菸品」範疇。羅素英說，此種水煙依據相關法規，全面禁止使用，且同樣具有健康危害，呼籲民眾切莫使用此類菸品或前述的加熱菸、電子煙等，避免傷害自身與家人健康。
發現有人使用違法菸品怎麼辦？
雖法規上電子煙全面遭禁、加熱菸也還沒有可以合法上市的品項，但目前街上仍不時能看見疑似使用電子煙、加熱菸的民眾，對此北市衛生局表示，若民眾發現有人疑似使用違規的新興菸品，檢舉時可提供違規當下的照片、影片，供衛生局調查。
此外，依據《菸害防制法》第 15 條第 2 項與第 40 條第 3 項，任何人不得使用類菸品，若經查證違規屬實，可開罰 2000 至 1 萬元；未通過健康風險評估的指定菸品亦屬任何人不得使用，經查證違規屬實，可開罰 2000 至 1 萬元。
文／林志怡 圖／孫沛群
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 新興菸品面面觀！電子煙、加熱菸怎麼分一次看