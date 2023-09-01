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家長注意孩子 4 種生心理反應恐是不適應
張自強提到，開學畢竟是暑假後第一次正常作息的上學，加上混亂作息突然要調整，難免因適應不良而出現生、心理的反應。在開學前期，家長也許也會觀察到孩子有以下狀況，但這其實是正常的，不用過於擔心。比如：
- 常常說不想上學、學習興趣不高
- 精神不佳懶散（常打哈欠、疲倦或想睡）
- 想到上學就頭痛、肚子痛
- 脾氣暴躁易怒
張自強建議，父母應耐心陪伴孩子們一起調整，以縮短適應不良的時間，他也提供種做法，幫助孩子減少對新環境不適應的感受，包括：
- 時間：父母跟孩子約定要遵守，像是說好幾點離開幾點接回要守時，除了讓孩子清楚父母的接送時間外，更清楚自己父母會有一段時間不在身邊，並盡可能在孩子上學初期提早接回孩子
- 安撫物：攜帶常在家裡玩樂的玩具或玩偶：這是針對幼兒園或小一新生，上學初期從家裡帶熟悉的玩偶、陪伴上課，可增加在學校時的安全感。
- 親師溝通：若家長與老師有機會接觸，可在老師面前稱讚和鼓勵孩子，給建立「老師是朋友」的觀念。
- 關心：回家後給予孩子適度正向回饋及關心，透過在學校生活分享，表達對他們的支持。
文／陳韋彤 圖／楊紹楚
諮詢專家：衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 開學首周學童還沒收心！專家提醒：當心孩子 4 種生心理反應恐是不適應表現