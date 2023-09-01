LINE出手了！9/1起「開相簿存照片」有上傳限制　超量得等下個月

開學首周學童還沒收心！專家提醒：當心孩子 4 種生心理反應恐是不適應表現

開學首周學童還沒收心！專家提醒：當心孩子 4 種生心理反應恐是不適應表現
開學首周學童還沒收心！專家提醒：當心孩子 4 種生心理反應恐是不適應表現

Heho健康

本周為國中小開學周，孩子重返校園上學難免會壓力，尤其第一次離開家庭上幼稚園或是國小新生，孩子的感受可能又更劇烈。專家提醒，孩子剛開始無法適應校園生活在所難免，若出現 4 種行為可能就是不適應的表現，建議家長可嘗試不一樣的做法，降低孩子開學不適，快快樂樂的上學去。

我是廣告 請繼續往下閱讀
孩子放假了一段時間重返校園都可能不適應，衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強指出，尤其初次上幼稚園或是國小的新生，對於陌生環境更抗拒，因此得花費更長時間去習慣新生活與環境。

家長注意孩子 4 種生心理反應恐是不適應

張自強提到，開學畢竟是暑假後第一次正常作息的上學，加上混亂作息突然要調整，難免因適應不良而出現生、心理的反應。在開學前期，家長也許也會觀察到孩子有以下狀況，但這其實是正常的，不用過於擔心。比如：

  1. 常常說不想上學、學習興趣不高
  2. 精神不佳懶散（常打哈欠、疲倦或想睡）
  3. 想到上學就頭痛、肚子痛
  4. 脾氣暴躁易怒
專家提供 4 方法，縮短適應不良的時間

張自強建議，父母應耐心陪伴孩子們一起調整，以縮短適應不良的時間，他也提供種做法，幫助孩子減少對新環境不適應的感受，包括：

  • 時間：父母跟孩子約定要遵守，像是說好幾點離開幾點接回要守時，除了讓孩子清楚父母的接送時間外，更清楚自己父母會有一段時間不在身邊，並盡可能在孩子上學初期提早接回孩子
  • 安撫物：攜帶常在家裡玩樂的玩具或玩偶：這是針對幼兒園或小一新生，上學初期從家裡帶熟悉的玩偶、陪伴上課，可增加在學校時的安全感。
  • 親師溝通：若家長與老師有機會接觸，可在老師面前稱讚和鼓勵孩子，給建立「老師是朋友」的觀念。
  • 關心：回家後給予孩子適度正向回饋及關心，透過在學校生活分享，表達對他們的支持。
若前述情形經調整後仍無改善，且已經影響到日常生活或是親子互動時，張自強則建議可尋求專業的醫療協助做進一步改善。最後他提醒，雖然疫情已趨於穩定，校園也不要求戴口罩，但仍應注意相關防疫措施，包括勤洗手、有呼吸道症狀要戴口罩等個人良好的衛生習慣，共同維護開學後校園的健康安全環境。



文／陳韋彤　圖／楊紹楚

諮詢專家：衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強

延伸閱讀：

九成兒童一周喝一杯手搖飲！小心含糖飲料造成肥胖、影響身高，3 大危害一次看

開學防疫鬆綁！台北市學生上課免戴口罩、家長也可陪同入校，但仍需慎防腸病毒與登革熱

本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 開學首周學童還沒收心！專家提醒：當心孩子 4 種生心理反應恐是不適應表現

新興菸品面面觀！電子煙、加熱菸怎麼分一次看

不到 60 就確診腸癌晚期 藥費成經濟重擔、生物相似藥接力救命

藏在皮夾中的心願　北榮桃園分院安寧團隊為爺爺如願

智慧醫療與全人照護結合宸曜診所獲頒《癌友友善標章》：醫曝「2項目」將成治療要角

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問