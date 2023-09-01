▲ Opel 歡慶週年優惠再延長

OPEL台灣總代理 歐吉汽車感謝車主朋友們的支持，歡慶週年優惠方案好評不斷，持續實施中，敬邀車迷朋友們親臨OPEL展示中心及品牌體驗館，體驗新世代德國跨界潮旅MOKKA、純正德國 SUV GRANDLAND以及新世代德制潮流掀背ASTRA的獨特魅力。即日起至9月30日止入主指定車款，不僅享有優惠價格與價值3萬元的「雙人沖繩FUN心遊」旅遊券一組，另外再享經銷商驚喜優惠。
2GameSome - 有車賞
此外，OPEL即日起推出『OPEL隨心所預 FUN心駕』活動，提供便捷的賞車體驗，OPEL推出預約定點賞車以及線上視訊賞車等貼心服務；消費者可透過OPEL官方網站、0800專線或是致電OPEL據點提前預約，便會有專人主動聯繫，依照賞車需求、時段將試乘車開至預約地點進行賞車試乘體驗，或是利用加LINE好友進行線上一對一視訊賞車諮詢。
新世代德國潮流魅力 把握絕佳入手時機
OPEL台灣總代理 歐吉汽車感謝車迷朋友們的喜愛與支持，特別推出多項購車優惠專案：
OPEL台灣總代理 歐吉汽車敬邀所有喜愛OPEL的車迷朋友們親臨現場體驗試乘，欲了解更多OPEL展示中心、品牌體驗館及產品相關資訊，請洽OPEL Taiwan FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/opelTaiwan和OPEL官方網站：https://www.opel.tw，或致電試駕預約專線：0800-828-880，將由客服人員安排專屬試駕時段。
- MOKKA ELEGANCE限量優惠價 98.9 萬元(適用於2023年第一季生產車型)。
- Grandland GS 限量優惠價 114.9 萬元，入主加贈手機無線充電配備；Grandland Business Elegance Modern+ 限量優惠價 127.9 萬元。
- ASTRA ELEGANCE 都會版限量優惠價 113.9 萬元，入主加贈手機無線充電配備以及INTELLI-AIR空氣淨化系統；
- ASTRA GS潮流版 限量優惠價 119.9 萬元，入主加贈手機無線充電配備。