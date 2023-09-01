美網／驚險！謝淑薇逆轉擊敗哥捷聯軍晉級 女雙大滿貫賽13連勝
連續斬獲法網、溫網兩座大滿貫雙打冠軍的謝淑薇，在美網攜手老搭檔中國王欣瑜，首輪碰上哥倫比亞Camila Osorio／捷克Linda Fruhvirtova組合，卻意外陷入苦戰，最終耗時超過2小時，最終以2：1驚險過關，挺進32強。
記者廖聿偉/綜合報導
「哥捷聯軍」Camila Osorio／Linda Fruhvirtova平均年齡不到20歲，但首盤卻展現強大的鬥志，雖然首局就丟到發球局，但之後穩住陣腳，連續在第6、8、10局都破發，以6：4率先開胡。
謝淑薇在法網就是與王欣瑜聯手奪冠，豈能在首輪就鎩羽而歸，兩人重新振作，在第二盤於3、7、11局破發，雙方鏖戰到第12局，「海峽組合」謝淑薇／王欣瑜保住關鍵發球局，以7：5扳回一城。
關鍵第3盤「海峽組合」謝淑薇／王欣瑜勢如破竹，連續破了對手3個發球局，取得5：0領先，最終無懸念以6：2逆轉勝，挺進次輪。
謝淑薇生涯拿過6座大滿貫女雙冠軍，其中2013、2019、2021、2023年拿下溫網冠軍，2014、2023則是奪得法網冠軍，今年他連奪法網、溫網完成「海峽大滿貫」的成就，盼能延續大滿貫女雙13連勝的氣勢，一舉攻頂。