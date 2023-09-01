亞運系列專題／滑輪金后楊合貞最後一舞　獎牌庫滑輪溜冰全解析

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上屆雅加達奪牌班底再出征 能否適應場地成奪牌關鍵
有別於上屆雅加達亞運是公路賽，本屆滑輪溜冰改為場地賽，由於國內場地的漆面和場地大小與亞運賽場不同，選手能否適應場地，成為決定獎牌數量的關鍵因素。教練吳炯助表示，會提前到比賽場地練習，但時間仍有限，還是取決於選手的臨場反應。
女子選手楊合貞在2017年台北世大運狂掃5金1銅的，奠定「滑輪金后」的地位，且生涯已經收集各大國際賽金牌，獨缺亞運就能完成「金牌大滿貫」，今年杭州亞運將是她最後一次叩關，但也是生涯最重要且艱難的一戰。
楊合貞最後一舞 最艱難的一次國際賽
2021年楊合貞在哥倫比亞世界競速滑輪溜冰錦標賽，遭對手惡意衝撞後重摔，導致左臂開放性骨折，甚至出現嚴重的後遺症；經過漫長地復健，楊合貞仍堅持要重返賽場，但去年3月卻突然半身麻痺，連溜冰姿勢都完全走樣，之後透過國訓中心的醫療團隊和物理治療師診治，才慢慢恢復。
楊合貞傷勢已恢復八成，近期在600公尺跑出48秒的成績，讓師徒都非常振奮，對於本次亞運參賽項目的1萬公尺計點淘汰賽和3000公尺接力，重燃信心，她也決定再拚一次，盼能用金牌替生涯畫下完美句點。
本屆杭州亞運滑輪溜冰中華隊男子選手分別是趙祖政、陳彥成、柯福軒、黃玉霖；女子選手則是楊合貞、李孟竹、劉懿萱和施沛妤。