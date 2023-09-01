慕尼黑日記／紙飛機一鳴驚人！台灣足壇未來之星巴湃的旅歐追夢行
安聯人壽舉辦2023年安聯小小世界盃邁入10週年，今年疫情趨緩，特別遴選U15組冠、亞軍球隊中3位優秀球員，赴慕尼黑參與「安聯MoveNow足球小將夏令營」，與來自世界各國的球員切磋球技，打開世界觀。《NOWNEWS》也隨隊至德國，紀錄小球員的成長，並推出《慕尼黑日記》，與讀者分享選手的德國行。
記者廖聿偉/慕尼黑報導
阿美族的小球員巴湃·嘎當·拉拉格斯在安聯小小世界盃率領龍興FC奪冠，並奪下金球獎，獲得赴慕尼黑的機會，他表示，又驚又喜，沒想過能親自到歐洲與國際球員交流。
人生第一次踏上歐洲大陸，即使坐了13小時的飛機也不嫌累，且興奮之情壓過時差的疲累，整天都很亢奮。巴湃說，「曾經和家人到美國旅遊，但這次慕尼黑之行心情完全不同，感覺是人生很不一樣的體驗和挑戰。」
「安聯MoveNow足球小將夏令營」首日進行簡單的分組團康和破冰遊戲，巴湃與外國小朋友相處融洽，還用「紙飛機」幫團隊拿下冠軍。巴湃笑說，「團康有一個環節是紙飛機大賽，我在前面裝上迴紋針增加重量，結果我的飛機飛全場最遠，因此獲得加權，連隊友都目瞪口呆。」
首次與來自不同國家的選手相處，巴湃有感而發，「英文真的很重要，大致上聽都沒問題，但講卻很困難，要靠肢體動作與隊友溝通。」
談到足球的偶像，巴湃眼睛發亮地說，「梅西！」從幼稚園就開始看他踢球，去年世足賽阿根廷奪冠，巴湃還激動到落淚，他笑說，「真的很感動，梅西不僅球技好，也很有領導能力，是我學習的對象。」
巴湃心中的夢想是能旅外，由其是希望有朝一日到西班牙踢球，他說，「最想加入的是巴塞隆納，畢竟梅西曾在這裡踢球，希望能追隨他的腳步，替台灣爭光。」