只有今天！全家美式、拿鐵買3送3「可寄杯」 7-11冰磚美式買2送2
今（1）日咖啡限定優惠開跑，全家使用全盈+PAY支付，即可享特濃美式、特濃拿鐵買3送3，且必買的亮點除了下殺5折外，重點是還可寄杯，把9月的咖啡需求先儲存好，天天都半價爽喝；同時週末康康五也是今起開跑，9月1日至4日限定，門市特濃拿鐵、仙女紅茶也有買1送1優惠。7-11則是今日APP行動隨時取限定，大杯精品美式、拿鐵買7送4，冰燕麥拿鐵、精品冰生椰厚拿鐵2杯120元。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家9月1日限定優惠，使用全盈+PAY支付，隨買跨店取即可享特濃美式（原價55元）、特濃拿鐵（原價65元）買3送3可寄杯優惠；9月3日當日限定活動則有特大杯經典美式買1送1（原價60元），每會員限購2組，不限定支付方式，半價咖啡快囤一波！
今日也是週末康康五活動開跑，門市濃拿鐵（原價65元）、仙女紅茶（原價40元），都有買1送1優惠。APP隨買跨店取則有泰山檸檬氣泡水（原價35元）、黑松沙士PLUS（原價35元）、百吉蘇打大雪糕（原價25元）、農心超進化辛碗麵（原價99元），都有買1送1優惠，還有特趣巧克力焦糖香脆麥餅（原價25元）買2送2，相當於5折優惠超划算。
7-11今日則是「一起精品吧」限定日，行動隨時取大杯精品美式（原價100元／杯）、大杯頗精品拿鐵（原價110元／杯）同品項買7送4，美式11杯700元、拿鐵11杯770元；中杯冰燕麥拿鐵、精品冰生椰厚拿鐵2杯120元，原價單杯110元，相當於近5折優惠。
即起至9月7日，還有APP精品小農冰磚系列（檸靜時光／橙香陽光）每日限量買2送2，原價120元／杯，特價60元／杯。