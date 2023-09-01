名家論壇》黃創夏／「年度歷史罪人獎」　得主是郭台銘？

我是廣告 請繼續往下閱讀
所以那些過去曾經稱讚你是「資產」、曾經把你當提款機、拿過你錢的政客、還有一些自明清高的喉舌，目前全力攻擊你，勢所當然！
國民黨真的是一個很會「尋找歷史罪人」的政黨，1994年是趙少康害的，造成國民黨分裂、是李登輝害的，被懷疑搞「棄黃（大洲）保陳（水扁）」；2000年是宋楚瑜害的、是李登輝害的、是馬英九宣布的所謂假民調害的。
進入21世紀、2004年是「319槍擊案」害的，那時深藍痛恨侯友宜；2014年是馬英九搞「馬王政爭」害的、是連勝文太弱害的；2016年是朱立倫害的；2020年是吳敦義害的，今年本來找不到「兇手」，現在可以集體甩鍋給郭台銘了！
最近，筆者在一個預錄節目上，國民黨的朱立倫某核心幕僚不經意透露出：侯友宜的所謂「目前民調回升」，在國民黨內的民調，主要是「願意表態是國民黨支持者的比例，已經從先前的最低46%升到72%，上看75%」，至於「非國民黨」的選民當中，侯友宜仍然是一點都沒有擴展！
這就是關鍵！
在目前這兩個月的所有幾十份民調中，願意表態是「國民黨支持者」就是「18%」到「28%」之間，也就是說，就算沒有柯、沒有郭，侯也頂多不可能超過總數的「21%」。
在正式宣布參選之後，《美麗島電子報》公布的最新一波民調當中：沒郭台銘，侯友宜「18.7%」；有郭台銘，侯友宜「17.5%」，換句話說，郭台銘對侯友宜的影響就是「1.2%」，只是在誤差範圍內，說穿了，根本是侯友宜自己弱爆了，只能趕快定調郭台銘是「歷史罪人」，全黨大甩鍋，這樣子等到1月13日開票夜，侯友宜、朱立倫、連勝文、金溥聰、趙少康‧‧‧一干人等通通沒罪，繼續盤踞在國民黨這個破落戶的大宅門！
說穿了，他們就是因為不能承受「根本贏不了」的劇痛，把郭台銘定調是「歷史罪人」，正如同靠嗎啡自我麻醉一樣的效果！
事實上，現在鼓譟的非綠「咖啡」，本質上也可會是「嗎啡」。
長期以來，路人皆知「喝咖啡，聊是非」，幾個人坐下來天馬行空，紓壓效果當然有，但是幻想能夠「一言定江山」，不是虛應故事就是自欺欺人！
所謂的「非綠」陣營，目前充滿了焦慮，他們長期在欺騙徒眾，說「討厭民進黨就是人民最大黨」，所以喊出「下架民進黨」這種空洞而虛無飄渺的天邊彩虹。然而，他們卻從來不捫心自問：「憑什麼是國民黨上架？」、「為什麼要聽國民黨指揮？」
所以他們這些「宮廷藍」完全忽視（或是不敢面對）今年度的人民最大黨叫做「不屑國民黨」！
正因為社會上不屑國民黨的觀感快速發酵，原來一直懷抱「非綠只要整合，天下無敵」幻覺的沒落權貴群，以為只要找一個好操控的人物，就算是曾被人譏評是「裡面沒有一根草的草包」上陣，誤信就算是草包也都能拿回江山。
然而，台灣選民早就不是那些少數長期被國民黨蠱惑的意識形態掛帥選民，隨著選戰倒數，越來越不屑與不耐煩國民黨天天在炒作的「大聯盟」，更具體地展現出就算是侯友宜加上柯文哲，也是輸給賴清德的基本格局；要是加上郭台銘呢？三人總和目前雖然稍稍超越賴清德，但差距快速縮小當中！
於是，那些泛藍的喉舌們急了、慌了，開始胡亂鼓吹「喝咖啡」，好像只要「相逢一杯泯恩仇，度盡劫波兄弟在」，一切又可以回到他們設定的班師回朝幻夢當中。
哪有那麼容易！
目前的局面，郭台銘雖然仍是小四，但不管是柯文哲還是侯友宜，在「四腳督」情況之下，都和郭台銘同樣並列「一成不變」之列，三個都只是一成多的明顯落後賴清德的人，在那邊互爭「我比你多3%，或是我只輸你4%‧‧‧」只是顯得可笑和更讓人厭惡！
然後呢？侯友宜是「百年大黨」當然不能屈居；柯文哲選不上總統也不會是輸家，反正不分區立委大幅成長指日可待；郭台銘決心「學習花錢」，不惜「重新當個模具工人」等於是把身家整個押進去‧‧‧說穿了，三個人之間永遠無解，永遠只是個近似等邊三角形的小打、小鬥！
說穿了，炒作「喝咖啡」只是想給自己和群眾一點點「安慰劑」的效果，「自我麻醉」其實很簡單，只要自己願意去相信，就可以了。而相信久了，「咖啡」可能就被置換成是「嗎啡」，不由自主地上癮，活在幻覺當中。
這個發展其實也有重要的意義：國民黨自欺欺人「非綠大聯盟」的「國王的新衣」已經被戳破了，一直幻想「只要團結，就能班師回朝」的「泛藍術士」（以他們最近的表現，只能是「術士」，談不上「策士」）都自證只是個笑話！
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：[email protected]