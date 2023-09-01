越南簽證費變超便宜！購買赴越機票人數漲3成 業者分析航班規劃
疫情發生後前往越南，起初簽證只能委由旅行社代辦，且費用高昂，價格範圍從三千至六千，造成台灣旅客減少前往越南的意願。為了刺激觀光業復甦，越南政府在8月15日開放包括台灣在內的所有國家，使用價格透明的電子簽證，讓旅客都超心動。根據易遊網國際機票銷售數據，自宣佈電子簽上路至今，越南機票已有超過3成的預訂成長。
國際中心賴正琳／綜合報導
如今電子簽證費用只需約新台幣800元（美金25元），且申請流程更加便利，只需上網填寫表格並繳交電子簽費用。目前台灣直飛越南的航點，主要為胡志明市、河內與峴港，10月底前的夏季航班每日都有航班規劃，且有多家航司飛行，航班充足、票種選擇多。
至於票價方面，以傳統航空來看，飛胡志明市含稅7千到1萬不等，整體漲幅較2019年同期相比約漲2至3成，是3個航點之中票價漲幅最大的；河內票價則坐落7至9千元，漲幅約1至2成；旅遊勝地峴港票價則是最低萬元有找。
越南飯店更以高CP值聞名，眾多國際品牌酒店或是四、五星級飯店的價格，約是台灣同等級飯店的一半，非常推薦旅客前往旅遊。有「東方小巴黎」之稱的越南，擁有眾多人文薈萃的古城景點，越南首都是號稱「文化重鎮」的河內，而胡志明市是越南第一大城市，首次去越南的旅客不能錯過，最後則是有「東方夏威夷」之稱的峴港，美溪沙灘、巴拿山佛手金橋、粉紅大教堂等匯聚自然與人文景點，成為越南旅遊的人氣新興城市，此三大城市都很適合旅客前往渡假。