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強打中年／李丞齡被餅總林岳平點名生活管理有問題　下一步怎麼辦

▲統一獅外野手李丞齡，被傳出生活管理不佳。（圖／記者葉政勳攝）
▲統一獅外野手李丞齡，被傳出生活管理不佳。（圖／記者葉政勳攝）

文/強打中年

統一獅隊真的要放棄他了嗎？獅隊昨日在樂天桃園棒球場出戰樂天桃猿，曾被譽為「大物新人」的李丞齡，因為生活管理不佳，而且在二軍屢勸不聽，被總教練「餅總」林岳平移出60人名單，也就是說，本季他已經不會在一軍出賽。

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統一獅隊最後登錄U18青棒國手林佳緯，他不但在今年選秀以540萬元新台幣加盟，月薪也有7萬元，是相當被看好的未來潛力新秀。

獅隊可說是6隊最元老，「未易主」的傳統球隊，對於生活公約，更有一套「球隊守則」，但是近年來有不少新人出包，以為來到職棒就是當大爺，不遵守生活公約，心態出問題，反而讓自己錯失機會。

就如中信兄弟總教練林威助所說，「職棒是很現實的環境，你不超越自己，別人就超越你。」

李丞齡過去本來是以捕手身分進入職棒，老姊李思詩是女壘國手，並且是4度企聯全壘打王，李丞齡高中就讀興大附農，也是一度被看好有機會旅外的強打青棒好手，不過職棒環境沒這麼簡單，他嘗試沒有多久，就被改練外野，並且獲得出賽機會。

在「外野三鬼」陳傑憲、蘇智傑、林安可健康歸隊後，李丞齡今年在一軍只出賽26場，打擊率2成，擊出1支全壘打、6分打點，二軍出賽26場，打擊率只有0.095，最近13場更只有1支安打，倘若再不好好痛定思痛，李丞齡很有可能在今年球季後結束，被放入60人保護名單外，一旦被「釋出」，以他23歲的年紀，實在令人感到惋惜。


關於強打中年：

一位長期觀察國內外棒、籃球生態的瘋狂球迷，也是一位愛碎碎念的中年大叔。

偶爾也會看一下電影、動漫，對模型、公仔也小有涉略。

最喜歡的球員是灌籃高手中的主角櫻木花道，以及大聯盟日籍好手鈴木一朗。

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