強打中年／李丞齡被餅總林岳平點名生活管理有問題　下一步怎麼辦

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獅隊可說是6隊最元老，「未易主」的傳統球隊，對於生活公約，更有一套「球隊守則」，但是近年來有不少新人出包，以為來到職棒就是當大爺，不遵守生活公約，心態出問題，反而讓自己錯失機會。
就如中信兄弟總教練林威助所說，「職棒是很現實的環境，你不超越自己，別人就超越你。」
李丞齡過去本來是以捕手身分進入職棒，老姊李思詩是女壘國手，並且是4度企聯全壘打王，李丞齡高中就讀興大附農，也是一度被看好有機會旅外的強打青棒好手，不過職棒環境沒這麼簡單，他嘗試沒有多久，就被改練外野，並且獲得出賽機會。
在「外野三鬼」陳傑憲、蘇智傑、林安可健康歸隊後，李丞齡今年在一軍只出賽26場，打擊率2成，擊出1支全壘打、6分打點，二軍出賽26場，打擊率只有0.095，最近13場更只有1支安打，倘若再不好好痛定思痛，李丞齡很有可能在今年球季後結束，被放入60人保護名單外，一旦被「釋出」，以他23歲的年紀，實在令人感到惋惜。
關於強打中年：
一位長期觀察國內外棒、籃球生態的瘋狂球迷，也是一位愛碎碎念的中年大叔。
偶爾也會看一下電影、動漫，對模型、公仔也小有涉略。
最喜歡的球員是灌籃高手中的主角櫻木花道，以及大聯盟日籍好手鈴木一朗。