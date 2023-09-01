九段線變十段線！中國示範「一圖惹惱多國」含越南　被罵還冷處理

緬甸殺豬盤太逼真！電詐產業鏈電影賣座　倖存者：中國人騙中國人

▲中國電影《孤注一擲》以緬甸「KK園區」為原型，還原中國在東南亞的詐騙產業鏈。（圖／翻攝自微博）
▲中國電影《孤注一擲》以緬甸「KK園區」為原型，還原中國在東南亞的詐騙產業鏈。（圖／翻攝自微博）

國際中心賴正琳／綜合報導

《孤注一擲》目前在中國熱映，該片描述華裔青年被騙去詐騙園區的故事，因為符合時事，造成轟動。有名曾被抓去緬甸從事非法詐騙業的貴州旅遊公司老總幸衛林，指出緬甸、柬埔寨和其他國家的詐騙產業，首腦和幹部都是中國人，完全是「中國人騙中國人」，卻導致東南亞國家被污名化。

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根據電影票房分析平台「貓眼專業版」8月25日的全球票房數據，《孤注一擲》中國實時票房超31.42億人民幣（約等同於新台幣136億元），登頂今年第33週全球票房週榜，且連續兩週蟬聯榜首，該電影根據真實故事改編，不過現實中的緬甸KK園區比想像中更殘忍。

幸衛林自述被囚禁三個多月後僥倖死裡逃生，他說「電詐公司老闆，他不是要你的錢，而是要你的人，因為你無論賠付多少錢都無法滿足他的慾望。一個『狗推』（從事詐騙行業的推廣人員）一年就給老闆賺了2800萬元（384萬美元）。你想，你的家人能拿出這麼多錢嗎？所以他不會放你的，他要最大限度地挖掘你的價值。」

幸衛林指出，所有詐騙園區的老闆都是中國人，所有電詐公司的老闆也都是中國人，不是緬甸本地人。「外國人真的沒有參與。」他說：「中國人坑中國人，中國人害中國人，所有的一切都是圍繞著中國。」

雖然KK園老闆佘智江在去年8月於泰國被捕，不過幸衛林說，老闆雖然被抓了，可是他的園區仍正常運轉，代表背後肯定有更大的老闆。九千多人的KK園區，一天的任務是一個億（約新台幣4.4億），如果達不到，所有的人都要接受懲罰。

電詐公司往往以高薪招聘為誘餌，騙取尋找工作的人員，然後通過控制人身自由及各種暴力手段，強迫當事人從事電信詐騙。詐騙團伙隨意販賣受害者，甚至剝奪他人生命和器官，且不受任何法律約束。

雖然中共有軍隊、武力和警察，但完全沒有將緬甸KK園區的罪犯趕盡殺絕，根據泰國警方數據，平均每天有將近200人被販賣、每年大概有7萬名華人從泰國被販賣到了緬甸的妙瓦底，僅在緬甸東部的妙瓦底就有上百個詐騙園區，加上其它地區，緬甸至少有1000個園區，從業者約有數十萬人。

目前非法電詐公司據信大多位於緬甸、柬埔寨、菲律賓等東南亞地區，緬甸由於政局不穩，地方武裝力量割據，很多地區處於無政府狀態，特別是地方武裝力量，需要大量軍費支撐，因此軍方和電詐業者便成了互利共生的存在。

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