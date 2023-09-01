緬甸殺豬盤太逼真！電詐產業鏈電影賣座　倖存者：中國人騙中國人

我是廣告 請繼續往下閱讀
幸衛林自述被囚禁三個多月後僥倖死裡逃生，他說「電詐公司老闆，他不是要你的錢，而是要你的人，因為你無論賠付多少錢都無法滿足他的慾望。一個『狗推』（從事詐騙行業的推廣人員）一年就給老闆賺了2800萬元（384萬美元）。你想，你的家人能拿出這麼多錢嗎？所以他不會放你的，他要最大限度地挖掘你的價值。」
幸衛林指出，所有詐騙園區的老闆都是中國人，所有電詐公司的老闆也都是中國人，不是緬甸本地人。「外國人真的沒有參與。」他說：「中國人坑中國人，中國人害中國人，所有的一切都是圍繞著中國。」
雖然KK園老闆佘智江在去年8月於泰國被捕，不過幸衛林說，老闆雖然被抓了，可是他的園區仍正常運轉，代表背後肯定有更大的老闆。九千多人的KK園區，一天的任務是一個億（約新台幣4.4億），如果達不到，所有的人都要接受懲罰。
電詐公司往往以高薪招聘為誘餌，騙取尋找工作的人員，然後通過控制人身自由及各種暴力手段，強迫當事人從事電信詐騙。詐騙團伙隨意販賣受害者，甚至剝奪他人生命和器官，且不受任何法律約束。
雖然中共有軍隊、武力和警察，但完全沒有將緬甸KK園區的罪犯趕盡殺絕，根據泰國警方數據，平均每天有將近200人被販賣、每年大概有7萬名華人從泰國被販賣到了緬甸的妙瓦底，僅在緬甸東部的妙瓦底就有上百個詐騙園區，加上其它地區，緬甸至少有1000個園區，從業者約有數十萬人。
目前非法電詐公司據信大多位於緬甸、柬埔寨、菲律賓等東南亞地區，緬甸由於政局不穩，地方武裝力量割據，很多地區處於無政府狀態，特別是地方武裝力量，需要大量軍費支撐，因此軍方和電詐業者便成了互利共生的存在。