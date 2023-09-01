名家論壇》朱駿／郭董的邏輯就是讓錢說話

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馬克思可以煽惑那麼多人，是因為他是社會病理學家，把社會病態說得淋漓盡致，川普今天還能擄獲許多人的心，也是對美國的問題論斷得鞭辟入裏，Bernie Sanders也一樣，都是說到了問題核心，點到了痛處，讓人內心共鳴如響斯應。
請問，郭董只想科技、半導體、AI與電動車、發展經濟，經濟又只是社會發展的一環而已，受政治制約，沒談政治發展，能談什麼國政？畫出的大餅比馬英九的633還離譜，已為各方嘲諷笑談，除了吹牛欺騙，有什麼路線跟價值理念？不就是資本家要抓政權，以科技進行科技產業少數資本家貴族統治嗎？這樣只會令台灣貧富差距更加快速擴大，社會更加激化對立。
0到6歲國家養，似乎是想以此改變少子化趨勢，是否認知到台灣人口密度已超高，近3分之2地區不適人居，是人太少，還是太多？是數量問題還是素質問題？根本抓不到問題本質嘛！
倡議「和平宣言」，侈言總統4年任期間與中共簽下確保未來50年的和平，是不讀中共黨史，不懂中共，自我膨脹過甚。甭說4年簽不出這種協議，就算簽了，又能如何確保50年和平？不是幻想太大，癡人說夢，就是存心欺騙老百姓，不論哪種情況都不好。
想以「支持郭台銘的連署，不是只支持郭台銘選總統，而是支持郭台銘取得資格，進行在野整合」，這是什麼神鬼邏輯？就是以強力征伐壓迫他人的表白。幫忙連署的可能有很多是不會投郭的綠營支持者，而且連署的民眾不過區區數十萬，至多百萬吧！竟要以這種連署結果，逼迫民意支持度遠遠勝於此數之藍營與白營，接受其整合收編，民主政治有這種道理邏輯嗎？唯一的客觀事實就是郭董的錢最多，道理就是讓「錢說話」（money talks）的「錢邏輯」罷了！
錢邏輯的本質就是比數量大小，講究有錢壓沒錢，錢多併購錢少，沒有或極少錢以外的考量，是西方「工具理性」支配下的產物，誠信之類的道德內涵必須服從「工具理性」的使用效益，才有價值與用處，否則都可棄之如敝屣垃圾。而「工具理性」的目標則是個人慾望的滿足，亦即資本主義中資本家最赤裸裸的個人慾望的實現，只有極端的以自我為中心的個人主義，沒有社會群體的概念，所謂的公益都是強大私慾的美麗包裝紙罷了。如果主觀斷定，「誠信」會令自身的慾望實現受阻，在強大的工具理性與個人慾望支配下也必須被丟棄，自己是老大，關公算老幾？
郭董倉促之間突然宣佈連署參選，會不會是這種情況？眼看藍與白要喝咖啡了，或私底下已經碰面了，都沒理睬他的「主流民意大聯盟」的意思，是不是因此有一種奇恥大辱的感受？一氣之下，一不做，二不休，宣佈參選，逼藍與白要把他當回事兒。妙的是，8月28日前幾天與侯友宜面晤密談，還說好雙方不對外透露，最後不知是否又是他自己的渠道透露信息給他人的？是談得不愉快？想離間侯與利害關係人之間的信賴關係？還是想針對柯文哲？急忙宣佈將連署參選的真正目的，恐怕只有郭董自己心裏明白，或「只緣身在此山中，不識廬山真面目」，連自己都已迷失了？
就客觀形勢評判，郭董猝然宣佈參選，應該是採行西方人所說的邊緣政策（brinkmanship）戰術，故意把局勢推到了臨界點，同時將軍國民黨和民眾黨，營造情勢，逼迫兩黨接受他「主流民意大聯盟」的整合。由於郭董是商界的成吉思汗，錢多多，但是政治界的無產階級，光腳的不怕穿鞋的，手段彈性大，金錢的支撐力道十足，激烈麻辣，階級本性使然。沒有政治包袱，就沒什麼政治損失，政治成本最低，輸光了也只是回到原點，說不定還留下些牛蛇好友，有些影響力，就是政治上穩賺不賠，只是撒些銀子，對郭董不痛不癢，快意江湖，心爽意暢就好了。商人性格與錢邏輯驅使郭董很自然地採取了這種政治冒進的賭博戰術。
根據《選舉罷免法》第97條：「對於候選人或具有候選人資格者，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其放棄競選或為一定之競選活動者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣二百萬元以上二千萬元以下罰金。候選人或具有候選人資格者，要求期約或收受賄賂或其他不正利益，而許以放棄競選或為一定之競選活動者，亦同。預備犯前二項之罪者，處一年以下有期徒刑。預備或用以行求期約或交付之賄賂，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」
郭董反正玩自己的錢，只要不涉及來自他人的任何利益，可以隨興地玩，分秒進退自由，法律管不著他。這場戲的客觀彈性空間很大，郭董可以非常任性地恣意玩耍，誠信與承諾只會是他錢邏輯的障礙。在這樣的情勢下，藍與白更難與他商量，郭董的行為模式等於把自己逼到死角，令大家只能敬而遠之的機率更大。
當然，我們也不能排除郭董真有「燃燒自己照亮台灣」之心，出此下策其實用心良苦，要逼藍與白共組競選團隊，是否如此，要待未來的事態發展驗證。縱使如此用心，這種折騰令下架民進黨陣營元氣大傷，也是非常不可取。若真是這種用心，應該是自己先聲明不選，立馬可以站上道德制高點，要求藍白兩方共組總統隊，依此配套其餘細節，反而能具有令眾人景仰之大哥的威望。而不應該是繼續無邊地幻想，心存「假如郭台銘的民調、聲量和氣勢都上來，但藍、白又打死不退，那最終真的是大家一起死」的歹念！
●作者：朱駿／時事評論人
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