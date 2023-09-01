開學季提神必衝！7-11美式21元、拿鐵32元開喝 全家咖啡也買1送1
全國中小學已於30日開學，接著大學生也即將回到校園，7-11針對開學季推出現煮咖啡666元優惠組，包括26杯大杯美式、18杯大杯拿鐵、16杯珍珠奶茶、22杯純奶茶／純奶青、12杯中杯精品拿鐵，還可疊加自帶杯折扣，換算下來美式21元、拿鐵32元開喝，最低相當於近5折優惠，咖啡控可以先囤貨！同時，全家9月3日當日限定活動則有特大杯經典美式買1送1（原價60元），每會員限購2組，可寄杯且不限定支付方式，5折是目前超商咖啡最低優惠，可別忘記設鬧鐘搶訂！
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11開學收心季優惠開跑，9月2日至9月日時8天，APP行動隨時取有688元咖啡優惠組合，品項包括：
◾大杯美式26杯666元，5.7折（原價45元、特價26元）
◾大杯拿鐵18杯666元，6.8折（原價55元，特價37元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶，任選16杯666元，6.9折（原價60元，特價42元）
◾純奶茶／純奶青，任選22杯666元，6.1折（原價50元，特價31元）
◾中杯精品拿鐵，12杯666元，6.2折（原價90元，特價56元）
全家則是9月3日軍人日限定活動，特大杯經典美式買1送1（原價60元），每會員限購2組，不限定支付方式，半價咖啡快囤一波！今日也是週末康康五活動開跑，即起至9月4日前，門市濃拿鐵（原價65元）、仙女紅茶（原價40元），都有買1送1優惠。