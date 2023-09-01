仲恩生醫4.5億現金增資到位！拚9月底前申請公開發行、年底登興櫃

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截至這一輪募資，仲恩生醫受到眾多知名創投青睞，包括中華開發生醫創投基金、益鼎創投、日商DCI合夥株式會社、德潤醫療生物科技控股、華威國際創投、第一金創投，加上原有股東仲華國際、吉帝藥品，實力堅強的股東陣容加持，為仲恩未來發展注入強大助力。其中，第一金創投為首次投入，官股背景具政府政策指標性意義，日商DCI合夥株式會社背景為日本國內指標性的生技醫療基金，顯示國際投資市場對細胞治療藥物商機的樂觀預期，吉帝藥品深耕孤兒藥通路，為仲恩長期合作夥伴。
仲恩生醫自2007成立後，致力於脂肪間質幹細胞投入罕見疾病療法藥物研發，獨家開發的首項幹細胞產品Stemchymal®應用於治療脊髓小腦性共濟失調(Spinocerebellar Ataxia, SCA；亦稱為小腦萎縮症)，已完成台灣及日本臨床二期試驗、獲准進入美國臨床二期試驗及準備申請韓國臨床二期試驗階段、且獲得日本與美國孤兒藥資格，居於國際領先地位。今年初更進一步取得美國專利，對即將展開美國臨床試驗與將來的合作布局奠定絕對優勢。
仲恩生醫總經理王玲美表示，與仲恩生醫合作以Stemchymal®治療小腦萎縮症之日本細胞治療大廠REPROCELL Inc.，規劃於明年依日本PMDA相關規定提出藥證的申請，日本可望成為Stemchymal®治療小腦萎縮症第一個上市的國家。
仲恩生醫提到，仲恩未來除繼續擴展公司旗艦產品Stemchymal®市場外，也將持續加強研發及產品線的擴張、極積開發新適應症及新技術平台，進一步加強美國、歐盟及韓國等臨床國際市場策略布局，目標成為國際再生醫學領域中的領導者。同時，仲恩預計9月底前向櫃買中心申請公開發行、年底登錄興櫃。