土城廢棄宮廟夜間傳淒厲怪聲 新北動保員到場聆聽原來是「牠」
新北市土城區和平路一間廢棄宮廟夜間近日夜間常傳出淒厲尖銳刺耳的動物叫聲，令人毛骨悚然，甚至有路過行人懷疑該廟鬧鬼心生恐懼，新北市政府動保處在接獲通報後前往現場，發現殘破空蕩宮廟風雨中傳來的尖銳刺耳「啾伊-啾伊-」狂叫聲，從鳴叫特徵和判斷棲息習性，最後找到原來是台灣本土常見夜行性鳥類「台灣夜鷹」，也向附近民眾說明情形，避免再生誤會。
記者吳嘉億／新北報導
新北動保員程沛宏表示，當日接獲通報抵達現場時，天色昏暗又刮風下雨，走入空蕩宮廟耳邊不時傳來迴盪淒厲叫聲，在仔細聆聽後，確認是台灣俗稱山蚊母的夜鷹啼鳴；指出這種鳥非常適應都市城鎮環境，常可在住家屋頂發現牠的蹤影；主要食物以鱗翅目昆蟲居多，也會捕食大量出現的蚊蠅如白蟻；完美黃褐黑色斑點羽毛宛如天然隱身斗篷，蹲窩在河床礫石堆或水泥建築物，不容易被人及天敵察覺。
附近餐廳員工表示，此地區周邊原屬國防部北部最大彈藥庫禁區，2007年最後一批軍方人員撤走，同時解除彈藥庫週邊禁建管制，但平日過往人煙稀少，大部分都是來崙仔山健行登山客和專程開車吃土雞山菜的饕客；本地居民對周邊生態環境蟲鳴鳥叫聲早已習以為常，夜晚聽見夜鷹或鴟鴞科奇怪鳥類鳴叫聲也不會大驚小怪，可能是初到來的人初聽到會有莫明恐懼，搭配廢棄廟宇荒涼陰森氣氛才會誤認有鬼魅作祟。