滑鼠手、媽媽手「腕隧道症候群」新利器　+RF超高脈衝射頻治療疼痛問題

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腕隧道症候群如何治療？ 疼痛只能使用止痛藥嗎？手麻、手痛可能是因為神經壓迫導致的「腕隧道症候群」症狀。中國附醫麻醉部疼痛科主任溫永銳醫師表示，手腕的「正中神經」可能會因為水腫，或是工作導致手腕中間的「橫韌帶」肥厚而被壓迫，進而產生手麻的症狀，嚴重可能會持續性疼痛，甚至影響到工作、生活，這時可能就需開刀治療。
不過，如果只是初期輕微麻痛的話，可以先用消炎止痛藥、護具、習慣改變等方式進行治療。但是有些人怕吃止痛藥會傷腎、傷胃，這時或許可以使用+RF超高脈衝射頻舒緩麻痛問題。
溫永銳主任說明，+RF超高脈衝射頻是50萬赫茲的超高頻率，遠高於傳統幾百或幾千頻率的電刺激治療，研究發現它有神經阻斷的效果，使用時病人不會有麻的感覺，肌肉也不會因此有跳動的現象，目前建議1天使用1次，每次15分鐘，幾分鐘的刺激就可以產生幾小時到幾個禮拜的止痛效果。
+RF超高脈衝射頻舒緩疼痛 未來有望多元發展+RF超高脈衝射頻疼痛舒緩系統透過經皮式電刺激器，以非侵入方式針對體表淺層神經進行治療，目前設定腕隧道症候群為第一適應症。溫永銳主任表示，腕隧道症候群的病人經過刺激後， 2個禮拜麻的感覺仍可減少三分之一，這跟傳統藥物不一樣，因為傳統藥物對麻的治療效果是非常差的。
目前超高脈衝射頻經皮刺激器已通過食藥署（TFDA）核准，取得醫療器材許可證，未來有望更多元發展。國內生技公司張季衡總經理表示，這項治療去年就拿到FDA的許可，今年7月正好拿到臺灣TFDA，接著又拿到馬來西亞上市許可，目前用在神經外科、骨科、復健科等，未來預計往中醫診所去提供一些新的刺激技術等應用。
臺灣大學醫學工程系林啟萬教授也提到，其實包括巴金森氏症的震顫、膀胱過動症、皮蛇的疼痛等都可以有治療效果，但是這些在臨床上都需要再進一步的驗證。
疼痛小心越拖越嚴重 應盡早就醫獲正確診斷、治療隨著科技進步疼痛治療方式也日新月異，溫永銳主任表示，希望藉由超高脈衝射頻等神經調控方式，讓患者不用吃藥，採用非侵入性的方式，就可以獲得有效的治療，而神經調控也是目前疼痛治療在推展的一個方向。
而溫永銳主任也提醒，疼痛和其他疾病一樣應盡早治療，若早期沒有好好處理，後續處理、控制會越加困難，此外手麻、痛除了腕隧道症候群外，也有可能是頸椎問題導致，民眾應就醫透過檢查、診斷再獲得正確的治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59100
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