海葵颱風假有機會！最快14:30發海上警報 中颱風雨襲北北基宜花
海葵颱風最新路徑預測顯示，中心登陸台灣機會高，恐打破4年無颱風登陸台灣紀錄，中央氣象局預估海葵今（1）日上半天增強為中颱，並且路徑看來有機會從宜蘭、花蓮登陸，最快今（1）日下午2時30分或5時30分發布海上警報，週六（2日）清晨發布陸上警報，北台灣地區風雨最劇烈，尤其是週六週日影響最明顯，有機會放颱風假。
記者鍾怡婷/綜合報導
海葵颱風目中心位置在北緯 21.9 度，東經 130.3 度，預估今（1）日上半天增強為中度颱風，最快將在下午2時30分發布海上警報，週六清晨發布陸警。氣象局預報員黃恩鴻指出，海葵颱風路徑往南偏，颱風中心高機率登陸台灣，恐在宜蘭、花蓮登陸，不排除週日一早登陸侵台，屆時強度預估為中颱。
根據目前路徑預測，北台灣地區風雨影響最劇烈，西半部也有雨勢，不過中部以北較明顯，周六開始雨勢增大，週日颱風影響最劇烈，颱風假有機會在週六、週日，待陸警發布後會提供風雨預測，並由地方政府決定。
中央氣象局提醒，今（1）日受到颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今晨基隆北海岸及宜蘭縣頭城已出現局部大雨或豪雨，新北、宜蘭地區、恆春半島、金門及大臺北山區則有局部大雨，今天白天各地降雨機率偏高，桃園以北及東半部有不定時短暫陣雨，且雨勢愈晚愈明顯。
新竹以南亦有局部短暫陣雨，又以午後降雨較為明顯，預估愈晚雨勢會較為趨緩，建議外出應攜帶雨具以備不時之需；氣溫方面，由於雲量較多，各地高溫普遍在30到34度之間。