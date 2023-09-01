中國新版地圖引國際爭議　白宮不願表態

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由於美國總統拜登（Joe Biden）即將前往印度參加20國集團（G20）峰會，之後轉往越南訪問，賀錦麗（Kamala Harris）也將赴印尼雅加達參與東南亞國家協會（ASEAN）10國峰會，外界關切他們是否會趁亞洲行機會，對於領土爭議表態。
對此，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天在例行媒體簡報上被問及此事時，不願正面回應。
她表示，拜登政府自執政第一天起，就致力於重建與投資在世界各地的盟友與合作夥伴，尤其是印太地區，這從日前在大衛營（Camp David）舉行的美日韓三邊領袖峰會可以見得。隨著美國尋求加深與該區域的關係，越南將成為重要合作夥伴，拜登這次出訪宣布的成果將展現此關係的廣度與深度。
至於賀錦麗的印尼行，尚皮耶表示，賀錦麗在印太地區訪問時，廣泛討論國際規則與規範的重要性，可以期待這類對話會在這次訪問中延續，她在出席雅加達會議期間，也會討論南海議題，重申美國對海洋自由、和平解決爭端，以及遵守國際法，包括航行自由的支持。賀錦麗也將明確表示，南海和平穩定對世界至關重要。
媒體追問拜登或賀錦麗是否會專門討論中國新版地圖議題，尚皮耶不願多說，僅重申美國一直致力於深化關係，印太關係至關重要，美方十分期待外交對話。（編輯：張芷瑄）1120901