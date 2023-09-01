哈日族還在等0.21字頭！日圓續揚 新台幣早盤也升卻破不了31.8元
美國經濟數據憂喜參半，美元指數反彈，不過，市場仍在等待美國最新非農就業數據公布，亞洲主要貨幣兌美元盤整偏升，日圓兌美元到145.3附近，新台幣兌美元今（1）日早盤也止貶回升，只是升幅仍有限，仍破不了31.8元。而在日圓及新台幣都同步升值之下，日圓兌新台幣換匯價仍在「0.22字頭」，哈日族想換到「0.21」的甜甜價，恐怕還得再等看看了。
記者顏真真／台北報導
美國聯準會（Fed）關注的通膨指標核心個人消費支出（PCE）物價指數在7月溫和成長，與此同時，7 月個人支出和經通膨調整後的實質 PCE增速優於預期，顯示消費者支出依然強勁，而這些數據也增加美國經濟有望避免衰退的希望及 Fed下個月暫停升息的預期。
不過，美元指數止跌反彈，來到103.54附近，歐元受到歐洲央行主要鷹派人物對經濟看法謹慎的言論拖累走低，日圓走揚，今日早盤一度升至145.25兌1美元，韓元兌美元也升值，來到1317.3價位，人民幣中間價亦小幅上修至7.1788，而離岸人民幣兌美元也升值在7.243附近。
至於新台幣兌美元今日早盤也是升值，以31.820元、升值3.4分開出，在亞幣偏升及台股走揚下，新台幣也進一步上探31.8元，只是市場仍在等待美國非農就業數據表現，新台幣升幅有限，目前在31.836元震盪整理。