AI轉弱！緯創、英業達跌逾2% 台股早盤漲60點、被動元件與DRAM旺
美股四大指數昨（31）日漲跌互見，台北股市今（1）日開低走高，早盤漲近60點，來到16694點。權值王台積電早盤開低，但隨後走高小漲來到盤上550元的位置。權值王台積電早盤開低，但隨後走高小漲來到盤上550元的位置。AI概念股今日同樣熄火，緯創、英業達跌2.5%，廣達也紅翻黑。盤面焦點由被動元件與DRAM族群接棒。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數31日下跌168.33點，或0.48%，收34721.91點；那斯達克指數上漲15.66點，或0.11%，收14034.97點；標普500指數下跌7.21點，或0.16%，收4507.66點；費城半導體指數上漲27.01點，或0.74%，收3670.93點。
台北股市今日開低走高，早盤漲近60點，來到16694點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤開低，但隨後走高小漲來到盤上550元的位置。同樣為晶圓代工的聯電漲近1%，世界先進漲0.87%、力積電漲0.5%。其他重要電子股，聯發科、鴻海、友達、和碩走揚小漲，華碩與宏碁兩樣情，分別漲1%多與跌0.6%。大立光漲0.7%，群創、國巨漲逾1到2%。
今日AI概念股熄火轉弱，指標股緯創跌2.5%，來到114.5元。英業達跌2.5%，廣達也紅翻黑，來到252元附近，廣運跌2%以上，技嘉小漲、緯穎小漲0.3%。記憶體族群續旺，廣穎漲4%，南亞科、華邦電、鈺創、品安漲2到3%。被動元件表現也很亮眼，天揚飆漲停，華新科也幾近漲停，漲幅9%以上，信昌電漲8%，華容、凱美、大毅、國巨漲3到5%。