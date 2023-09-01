郭台銘否認要求「侯下郭上」 游毓蘭：郭董想法超出我人生經驗
鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布以無黨籍身份參加2024總統大選，衝擊非綠整合。國民黨副主席連勝文日前受訪時提到，三周前他和郭台銘交流，郭台銘態度強硬堅持「郭上侯下」，導致交流失敗。對此，郭台銘競選辦公室上（8）月30日否認表示，郭台銘「要求侯下郭上」明顯「與事實不符」。國民黨立委游毓蘭今（1）日表示，郭台銘的想法經常超出她的人生經驗，呼籲郭台銘重視誠信。
記者呂炯昌／台北報導
立院第10屆第8會期立法委員報到今日上午展開，民眾黨立委邱臣遠凌晨3點52分開始排隊搶得頭香；第2、3名分別是國民黨洪孟楷、游毓蘭，第4、5名為時代力量陳椒華、民進黨陳歐珀。
游毓蘭受訪時被問到與國民黨與郭台銘整合議題，游毓蘭表示，郭台銘他的想法已超出我人生經驗，警大校訓是誠，誠信列為高價值、很高信仰，「郭董用商業併購，爾虞我詐、勾心鬥角不是我的長項，只希望大家能聆聽民意，民意希望能換黨執政。 」
媒體詢問郭辦否認堅持「郭上侯下」，整合是否還有機會？游毓蘭表示，郭台銘很多想法跳脫她的經驗，常常昨天山盟海誓，今天抱歉忘掉，經常健忘的無法證實他到底說的話是「侯上郭下」還是「郭上侯下」，很多人諷刺說一早在講「體位說」，他的說法她沒辦法證實，做澄清。