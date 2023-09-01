甲狀腺手術傷神經？ 術中科技輔助降併發症風險

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甲狀腺疾病多 部分情況需手術治療甲狀腺是人體內分泌器官，掌管全身的新陳代謝，基隆長庚紀念醫院一般外科陳育賢醫師表示，常見以手術治療的甲狀腺疾病包含甲狀腺癌、良性結節腫大、甲狀腺機能亢進（葛雷夫氏症）、多結節性甲狀腺腫瘤、毒性甲狀腺結節、甲狀腺囊腫、甲狀腺炎等。
陳育賢醫師說明，當發現有甲狀腺結節時，不須太過擔憂，多數情況是良性的，一般先以追蹤為主，若評估可能為惡性腫瘤（甲狀腺癌），或是在追蹤過程中發現結節逐漸變大，導致甲狀腺增大壓迫周圍組織，產生呼吸困難、吞嚥困難或神經壓迫等，就可能需進行手術。
甲狀腺機能亢進則好發於年輕女性，若不積極治療，可能會影響心血管功能、肌肉骨骼功能、情緒焦慮等問題，對於女性也會影響月經週期與生育能力。甲狀腺機能亢進常見以抗甲狀腺藥物或放射性碘控制，但對於反覆發作、合併甲狀腺腫，或難治型機能亢進的病人，則需切除部分或全部甲狀腺來控制甲狀腺功能。
甲狀腺手術雖常見 但小心併發症發生雖然甲狀腺手術很常見，但是由於手術過程中可涉及血管、喉返神經與副甲狀腺等重要結構，該注意導致併發症，因此仍需特別謹慎。
陳育賢醫師進一步說明，甲狀腺的血流非常豐富，術後出血率約為2%，多發生於手術後2至4小時內，甚至可能延至數天，若血腫過大，可能引起呼吸困難，需迅速處理；而甲狀腺後方的喉返神經掌控著聲帶運動，因此損傷可能會導致聲音嘶啞，雖多數情況下3至6個月內會恢復，但仍有1%-2.8%患者可能永久性失聲，需進一步治療；位於甲狀腺附近的副甲狀腺在於調節鈣、磷平衡，影響骨骼健康和神經肌肉功能，術後有0.3%-49%可能產生暫時性副甲狀腺功能低下，導致肢體麻木或抽筋；2%-13%產生永久性副甲狀腺功能低下可能併發低血鈣，需長期服用或注射鈣離子及維他命D。
術中這樣做 保護神經與減少組織損傷根據患者情況，手術可選擇搭配高階能量器械及神經監測系統。神經監測系統可即時監測喉返神經功能以保護神經；高階能量器械精確處理組織的特性有助外科醫生更好掌握手術過程，減少神經和副甲狀腺功能受損。陳育賢醫師說明，目前常見的高階能量器械包括超音波刀和組織凝集儀，超音波刀使用震盪熱能；組織凝集儀使用高頻雙極電流，可以同時切割組織並封閉小血管，達到止血並減少組織損傷，精確處理組織以減少出血並縮短手術時間，同時減輕疼痛、縮短術後恢復時間。
術前多評估 術後遵醫囑 有助甲狀腺疾病復原陳育賢醫師提醒，甲狀腺是一個構造較為複雜的器官，選擇經驗豐富的手術團隊，包含前期制訂合適的治療計畫、手術過程中細心處理以及術後照護等，皆有助於甲狀腺疾病患者重回健康軌道。術後病友也應遵醫囑，除了注意傷口衛生、逐漸恢復活動量、保持均衡飲食與愉快心情之外，也要定期追蹤並與醫師密切合作以確保甲狀腺疾病的復原。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59033
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