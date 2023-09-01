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甲狀腺手術傷神經？ 術中科技輔助降併發症風險

甲狀腺手術傷神經？ 術中科技輔助降併發症風險
甲狀腺手術傷神經？ 術中科技輔助降併發症風險

健康醫療網

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】一名52歲婦人多年前因甲狀腺結節腫大切除部分甲狀腺，術後恢復良好，但近年來覺得吞嚥不適，頸部有異物腫大，就醫檢查發現甲狀腺結節復發且有癌化的可能，因此決定再次手術治療。然而，多年前手術造成組織沾黏與解剖構造的改變，增加了神經及副甲狀腺的保留困難，經建議使用神經監測系統並搭配組織凝集儀避免神經損傷及減少出血，術後患者恢復良好，聲帶也未因手術而受損。

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甲狀腺疾病多　部分情況需手術治療

甲狀腺是人體內分泌器官，掌管全身的新陳代謝，基隆長庚紀念醫院一般外科陳育賢醫師表示，常見以手術治療的甲狀腺疾病包含甲狀腺癌、良性結節腫大、甲狀腺機能亢進（葛雷夫氏症）、多結節性甲狀腺腫瘤、毒性甲狀腺結節、甲狀腺囊腫、甲狀腺炎等。

陳育賢醫師說明，當發現有甲狀腺結節時，不須太過擔憂，多數情況是良性的，一般先以追蹤為主，若評估可能為惡性腫瘤（甲狀腺癌），或是在追蹤過程中發現結節逐漸變大，導致甲狀腺增大壓迫周圍組織，產生呼吸困難、吞嚥困難或神經壓迫等，就可能需進行手術。

甲狀腺機能亢進則好發於年輕女性，若不積極治療，可能會影響心血管功能、肌肉骨骼功能、情緒焦慮等問題，對於女性也會影響月經週期與生育能力。甲狀腺機能亢進常見以抗甲狀腺藥物或放射性碘控制，但對於反覆發作、合併甲狀腺腫，或難治型機能亢進的病人，則需切除部分或全部甲狀腺來控制甲狀腺功能。

甲狀腺手術雖常見　但小心併發症發生

雖然甲狀腺手術很常見，但是由於手術過程中可涉及血管、喉返神經與副甲狀腺等重要結構，該注意導致併發症，因此仍需特別謹慎。

陳育賢醫師進一步說明，甲狀腺的血流非常豐富，術後出血率約為2%，多發生於手術後2至4小時內，甚至可能延至數天，若血腫過大，可能引起呼吸困難，需迅速處理；而甲狀腺後方的喉返神經掌控著聲帶運動，因此損傷可能會導致聲音嘶啞，雖多數情況下3至6個月內會恢復，但仍有1%-2.8%患者可能永久性失聲，需進一步治療；位於甲狀腺附近的副甲狀腺在於調節鈣、磷平衡，影響骨骼健康和神經肌肉功能，術後有0.3%-49%可能產生暫時性副甲狀腺功能低下，導致肢體麻木或抽筋；2%-13%產生永久性副甲狀腺功能低下可能併發低血鈣，需長期服用或注射鈣離子及維他命D。

術中這樣做　保護神經與減少組織損傷

根據患者情況，手術可選擇搭配高階能量器械及神經監測系統。神經監測系統可即時監測喉返神經功能以保護神經；高階能量器械精確處理組織的特性有助外科醫生更好掌握手術過程，減少神經和副甲狀腺功能受損。陳育賢醫師說明，目前常見的高階能量器械包括超音波刀和組織凝集儀，超音波刀使用震盪熱能；組織凝集儀使用高頻雙極電流，可以同時切割組織並封閉小血管，達到止血並減少組織損傷，精確處理組織以減少出血並縮短手術時間，同時減輕疼痛、縮短術後恢復時間。

術前多評估 術後遵醫囑　有助甲狀腺疾病復原

陳育賢醫師提醒，甲狀腺是一個構造較為複雜的器官，選擇經驗豐富的手術團隊，包含前期制訂合適的治療計畫、手術過程中細心處理以及術後照護等，皆有助於甲狀腺疾病患者重回健康軌道。術後病友也應遵醫囑，除了注意傷口衛生、逐漸恢復活動量、保持均衡飲食與愉快心情之外，也要定期追蹤並與醫師密切合作以確保甲狀腺疾病的復原。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59033

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