台灣民意基金會民調：近5成支持台灣獨立、26.9%挺維持現狀

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游盈隆指出，該項民調傳達了一個清楚且重要的訊息，那就是大多數台灣人期盼未來台灣要獨立，其次是繼續維持現狀，最後才是兩岸統一。由此可見，雖然受限於國內外政治現實條件的束縛，多數台灣人不急於現在就實現獨立的夢想，但期盼未來台灣邁向獨立，是真正的台灣主流民意。他說，台灣政府不分藍綠，長期宣傳「台灣人希望永遠維持現狀」，完全是蓄意虛構的假象、迷思與謊言，已嚴重影響與誤導國際視聽，不利台灣政治發展。
游盈隆提到，和最近一次調查（2023/2）相比，「期盼未來台灣要獨立的人」增加4.9個百分點；「期盼未來繼續維持現狀者」增加2.9個百分點；期盼「未來兩岸統一者」減少0.5個百分點，整體來看，台灣人統獨傾向和半年前比，有一些變化，獨派與現狀派選民增加了，統派選民則無明顯增減，主流民意持續期盼未來邁向獨立的意向非常清晰。
本次調查由游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析；訪問期間是8月14-15日兩天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣（dual-frame random sampling），市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1081人，市話756人，手機325人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。