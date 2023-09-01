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台灣民意基金會民調：近5成支持台灣獨立、26.9%挺維持現狀

▲《台灣民意基金會》公布最新民調，在台灣人統獨傾向上，有48.9%支持台灣獨立。（圖／台灣民意基金會提供）
▲《台灣民意基金會》公布最新民調，在台灣人統獨傾向上，有48.9%支持台灣獨立。（圖／台灣民意基金會提供）

記者陳佩君／台北報導

《台灣民意基金會》今（1）日前公布最新民調，在台灣人統獨傾向上，有48.9%支持台灣獨立、11.8%支持兩岸統一、26.9%則選擇維持現狀。基金會董事長游盈隆指出，雖然受限於國內外政治現實條件的束縛，多數台灣人不急於現在就實現獨立的夢想，但期盼未來台灣邁向獨立，是真正的台灣主流民意。

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民調以「國內對於台灣前途問題有很多爭論，有人認為『兩岸統一』比較好，也有人認為『台灣獨立』比較好。請問您的意見是怎樣？是『台灣獨立』或是「兩岸統一』？」為題詢問，結果發現：48.9%台灣獨立，11.8%兩岸統一，26.9%維持現狀， 12.3%沒意見、不知道、拒答。

游盈隆指出，該項民調傳達了一個清楚且重要的訊息，那就是大多數台灣人期盼未來台灣要獨立，其次是繼續維持現狀，最後才是兩岸統一。由此可見，雖然受限於國內外政治現實條件的束縛，多數台灣人不急於現在就實現獨立的夢想，但期盼未來台灣邁向獨立，是真正的台灣主流民意。他說，台灣政府不分藍綠，長期宣傳「台灣人希望永遠維持現狀」，完全是蓄意虛構的假象、迷思與謊言，已嚴重影響與誤導國際視聽，不利台灣政治發展。

游盈隆提到，和最近一次調查（2023/2）相比，「期盼未來台灣要獨立的人」增加4.9個百分點；「期盼未來繼續維持現狀者」增加2.9個百分點；期盼「未來兩岸統一者」減少0.5個百分點，整體來看，台灣人統獨傾向和半年前比，有一些變化，獨派與現狀派選民增加了，統派選民則無明顯增減，主流民意持續期盼未來邁向獨立的意向非常清晰。

本次調查由游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析；訪問期間是8月14-15日兩天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣（dual-frame random sampling），市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1081人，市話756人，手機325人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

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