太魯閣出軌事發2年後車廂「驚見頭蓋骨」 台鐵鑑識人員重新採證
台鐵太魯閣號2021年4月2日發生出軌意外，造成49人死亡、213人受傷慘劇，罹難者團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君近日前往事故車輛站紀念園區現場，卻在車廂內發現一個「罹難者的頭蓋骨」，台鐵刑大鑑識人員今（1）日上午前往富岡機廠進行鑑識，並搜集列車乘客遺物中。
記者林莞茜／綜合報導
回顧此案，2021年4月2日，台鐵408次太魯閣號撞上從邊坡滑落的工程車，造成49人死亡、213人受傷，成台鐵近60年最嚴重的意外事故。事故過後，台鐵將傷害最為嚴重的第7、8節車廂保留，暫放在富岡基地。
不料，交通部邀請JR西日本福知山線事故後改革重要推手、以及「太魯閣的眼淚」發言人王薇君，前往事故車輛站存紀念園區現場時，王薇君卻在車廂內發現一個約手掌大，長寬各約7公分面積的骨頭，「一看就是頭蓋骨」，由於事故已經發生兩年，居然還能在現場找到罹難者遺骸，讓王薇君相當氣憤，當場向台鐵局長杜微抗議。
台鐵刑大鑑識人員、台鐵人員今日上午，也前往富岡機廠進行現場採證，並搜集乘客遺物，交通部長王國材今日也稱早上8點經過簡單祭拜，9點半由鐵路警察再次於現場蒐證，會把結果回報花蓮地檢署，至於之前去過富岡基地很多次也沒發現這樣的狀況，後續也會檢討重大事故流程。